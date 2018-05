Angliában már hamarabb hozzák a kokaint, mint a pizzát

A világ legnagyobb drogügyi kutatása szerint az angol kokaindílerek jobb szolgáltatást nyújtanak az angol pizzériáknál. Az utóbbiak ugyanis csak ügyfeleik 12 százalékát tudják fél órán belül kiszolgálni házhozszállításkor, míg a kokainisták harmada mondja azt, hogy fél órán belül házhoz jön a díler.

Ez amúgy világviszonylatban is kiváló eredmény, ezzel Nagy-Britanniában a világon az ötödik leggyorsabb a kokain-házhozszállítás.

A felmérés szerint a drogkereskedelem kifejezetten kompetitív piac, a dílereknek nem csupán a termék minőségével, hanem egyéb szolgáltatásokkal is harcolniuk kell a vevők kegyeiért. Ezért is ígérnek gyors házhozszállítást, ami a tanulmány szerint azért veszélyes, mert a könnyebb hozzáférés növelheti az elfogyasztott mennyiséget is.

A jelentés szerint Nagy-Britanniában, amit az elmúlt évtizedekben telepakoltak térfigyelő kamerákkal, a hagyományos, utcai drogkereskedelemmnek befellegzett. Ezért is terjedhetett el a házhozszállítás, illetve a titkosított üzenetküldő alkalmazások használata. (Via The Telegraph)