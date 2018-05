Katy Perry a szó szoros értelmébe vett olajágat küldött Taylor Swiftnek

Taylor Swift pakkot kapott. Az öltözőjében várta a csomag, amit, mint kiderült, Taytay nemezise, Katy Perry küldött, és amiben

egy olajág

volt. Perry üzenetet is küldött az olajág mellé, de azt elég nehéz kiolvasni. Az biztos, hogy a "félreértés" és a "mélyen sajnálom" kifejezések szerepelnek a levélben, ami a "Hahó, öreg barátom!" megszólítással kezdődik.

Swift és Perry ugyanis barátok voltak, mielőtt ellenségek lettek. Hogy ellenségek lettek, azt Swift a "Bad Blood" (Rossz vér) című dalában hozta a világ tudomására. Hogy miért lettek rosszban, arra csak homályos utalásokat tett. Swift eleinte egy "olyan szörnyűségről" beszélt, amely után "egyből ellenségek lettünk". Aztán arról mesélt valamit, hogy Perry "szabotálni" próbálta egy egész turnéját.

Lassan kiderült, hogy Perry olyan háttértáncosokat szerződtetett, akik Swiftnek dolgoztak volna korábbi megállapodásuk alapján.

Perry máshogy látta a történteket, szerinte Swift viselkedett "báránybőrbe bújt Regina Wolfként", amiből két dolog következik:

Perry se ma született, hogy egy ilyen 14 évvel ezelőtt készült tinifilmből merít ihletet az oltáshoz;



Perry szerint Swift a gimis osztály népszerű, de gonosz széplánya.



És ugyan Perry tavaly ilyenkor még azt állította, hogy az egész balhét Swift kezdte, ezért neki is kéne lezárnia, később már engedékenyebb lett. "Én már elengedném a dolgot. Megbocsátok neki, és remélem ő is megbocsát, bármit is tettem".

Ezzel még nem tudta megolvasztani Swift szívét, de az olajág bejött, Swift most szívecskékkel köszönte meg a gesztust.