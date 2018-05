Otthon készített szkafanderben húzott be 200 ezer dollárt a csaló indiai apa és fia

Az indiai rendőrség letartóztatta azt a két férfit, apát és fiát, akik otthon hamisított szkafanderben győztek meg arról üzletembereket, hogy több mint 200 ezer dollárt adjanak át nekik.

A két férfi azt állította, hogy egy mágikus rézlapot terveznek eladni a NASA-nak. Eleve próbaidőn voltak amúgy, mivel korábban gyógyhatású kígyókat árultak, darabját 25 ezer dollárért. Most pedig azt állították áldozataiknak, hogy kifejlesztettek egy eszközt, amivel villámcsapásokból tudnak áramot előállítani. Mint mondták, a NASA és az indiai űrhivatal tervezi ezt megvenni, több száz millió dollárért. Hogy igazukat alátámasszák, otthon készített szkafanderben jelentek meg a tárgyalásokon. India északi részén több mint harminc embertől tudtak így pénzt beszedni.

Az eszközük valójában egy rézdarab lehetett, amit vélhetően megcsapott egy villám. Ezt a rézlapot vékonyan mágneses folyadékkal vonhatták be, majd pedig vasreszelékkel felütött rizs segítségével mutatták be az eszközt működés közben. A két férfi színészeket is felbérelt, hogy sugárzás elleni védőruhában segítsenek nekik, és kamu bemutatókat is rendeztek.

Egy újdelhii üzletember azután fogott gyanút, hogy a két férfi rendre lemondta a bemutatóját, általában a rossz időre hivatkozva. Rendőrséghez fordult, és elmondta, hogy több mint 200 ezer dollárt adott át nekik. Azt nem tudni, hogy a többi áldozat mennyi pénzt fizetett. (Guardian)