Látványos videó készült arról, hogyan zúdul jégeső Siófokra

Csütörtök délután az ország több részén is leszakadt az ég, Siófok, Pápa, Sopron, Baja és Pécs környékét a jég is elverte. Az Időkép jelentése szerint a Duna déli szakaszán, a Dunántúlon többfelé, de néhol az Alföldön is zivatarok alakultak ki. Több helyen felhőszakadásban, jégesőben, viharos széllökésekben lehetett részük a környéken tartózkodóknak, a csapadékmennyiség többfelé a 20 mm-t is meghaladta.



A Siófokon lezúdúló jégesőről videók is készültek.

Ez a déli partról készült:

Ez az északiról:

Sopronban pedig egy utcát öntött el a víz:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtökön erőteljesebb gomolyfelhő-képződés főként a nyugati országrészben várható, és elsősorban a Dunántúlon és az Alföldön valószínű zápor, zivatar, felhőszakadás. Éjszaka leginkább a Nyugat-Dunántúlon, pénteken pedig már másutt is, legkisebb eséllyel délkeleten számíthatunk szórványosan csapadékra. Éjszakára mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd a Dunántúlon az északira forduló szél megélénkül. A zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken nagyrészt 24 és 29 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.