Ilyen amikor természetvédelem címén láncfűrésszel mennek az ősfáknak

Valami univerzálisan nem stimmel a magyar közigazgatásban: akkor is vágják a fát, ha a természetközeli élmény megvalósítása a cél, nemcsak akkor, ha ingatlanfejlesztés.

A helyszín Balatonakali, a képeket és a leírást olvasónk, Ádám küldte:

Fotó: Fillenz Ádám

Fotó: Fillenz Ádám

Fotó: Fillenz Ádám

Fotó: Fillenz Ádám

Fotó: Fillenz Ádám

„A kikötő és a strand között elhelyezkedő "halösvény" felújítása zajlik, ami miatt 3 idős ősfát pusztítottak el a kivitelezők, miközben az Önkormányzat büszke erre az ösvényre. Ezzel több száv év fejlődését, és értékét tették tönkre, egy pillanat alatt csak azért, hogy ez a szerencsétlen kis út egyenes vonalú lehessen. A fáknak semmi bajuk nem volt, akár mit is mondana az Önkormányzat. Csatoltam képeket a barbár pusztításról, aminek a nyomait már másnapra próbálták eltüntetni. Ez a "halösvény" egyébként létezett korábban is, csak keskenyebb volt, 1-2 gyökér miatt pici huppanó alakult ki a felületén, de nem volt ilyen mély szerkezeti kialakítása mint amin most dolgoznak. Így is jobb állapotban volt, mint a legtöbb budapesti főút. Most egy "autópálya szerű" szélesebb és nyílegyenes út lett, ezt a képeken láthatjátok is. ”

Darabszámra tehát nem sok, 3 darab fa lett a természetvédelmi beruházás áldozata, de azért felmerülnek égető kérdések a beruházással kapcsolatban: