Az Anglia és Íroroszág között található, faroktalan macskáiról is híres Man szigete mellett merült le két búvár a tengerbe, hogy pillanatokon belül olyan történjen velük, amiről a világhírű Reuters hírügynökség is képes anyagban számolt be. Először is meglátta őket egy hatalmas, melegszívű fóka. Aztán ez történt:

Ha "elolvastad" ezt a cikket, ma talán veled is hasonlók fognak megesni.

A kép láttán egyébként egyetlen tudományos megjegyzést tehetünk: a fókák fületlen, dagadt, vízi óriástacskók.