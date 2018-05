Még csak 9 éves, de már úgy gyűlölik, mint az elítélt gyilkosokat

Ahhoz képest, hogy alig bukkant fel, és nincs mögötte teljesítmény, szürreálisan sok, 1,6 millió követője van annak a kislánynak, aki jelenleg a közösségi média egyik leggyűlöltebb alakja. Lil Tay 9 éves, és olyan videókat posztol, melyekben drága autókkal, dizájnerruháival, -táskáival pózol, és gyakran 100 dollárosokat szór a földre. A kislány Los Angeles nagymenőjeként hivatkozik magára, de gyanús, hogy valójában kanadai. Amikor egy olyan videót töltött fel, melyben egy medence szélén, a magasban áll, és osztja követőit, sok kommentelő csak annyit írt oda, Ugorj! Kurva! Bárcsak lezuhannál!

Képzeljük el azt a szituációt a való életben, amikor egy gyerek elkezdi produkálni magát, és megmutatja, milyen tökéletesen megtanulta Beyoncé táncát, vagy hogy milyen ügyesen utánozza valamelyik nyomorult YouTube-sztár beszédstílusát. És most képzeljük el azt is, ahogy felnőtt emberek ekkor azt üvöltik neki, de béna vagy, szar, amit csinálsz, tűnj már el, hagyd már abba, halj már meg! Gyakorlatilag ez történik Lil Tayjel az Instagramon, pedig nyilván semmi mást nem csinál, mint amit rapperektől, semmire sem jó influenszerektől vagy idősebb instasztároktól lesett el.

Minél jobban beleássa magát az ember Lil Tay hirtelen jött, bizarr karrierjébe, annál valószínűtlenebbnek tűnik az egész. Produkciója jórészt abból áll, hogy azzal henceg, hogy milyen sok pénze van, vagy hogy milyen drága a kocsija, holott nincs is jogsija, és hogy még a szösztelenítő hengere is több ezer dollárba került. Főleg azt ismétli, amit más, a nagyoskodásra specializálódott rappereknél, influenszereknél látott, és a ribancozás mellett simán niggerezik is, ha éppen azt a pózt veszi fel. Lil Tay szeret úgy hivatkozni magára, mint a legfiatalabb flexerre - ez a leginkább az amerikai fekete rapperek által használt kifejezést azokra használják, akik nem túl szerény módon villognak azzal, amijük van, legyen szó egy agyonlogózott dizájnermackóról vagy éppen egy Lamborghiniről.

A kislány kezd befutni, ezt onnan is lehet tudni, hogy közös dalt készít a rapper Chief Keeffel, és legutóbb egy másik instasztárral, a földből szintén alig kinőtt Woah Vickyvel lógott a Coachellán. Itt történt az az ép ésszel alig felérhető eset, hogy az ugyancsak instasztár/rapper Bhad Bhabie, eredeti nevén Danielle Bragoli két felnőtt (vicces, hogy ezt le kell írni, de szükségesnek tűnik valamiért) testőr társaságában az ellenfelének tartott Woah Vickyre támadt. A bunyókezdeményen részt vett Lil Tay is. Képtelenség elmesélni, mennyire szürreális, amikor alsósok és felsősök kigyúrt felnőttek és talánrajongók társaságában cicaharcolnak, de szerencsére az esetről készült videó is.

Jó, igazából nem az a szürreális, hogy ilyesmi történik, van jó pár hely Magyarországon is, ahol simán lehet ilyet látni, hanem az, hogy ezt milliók kattintják le, és halál komolyan diskurálnak róla. Lil Tay annyira tényező, hogy újságírók már annak is utána jártak, kik lehetnek a szülei, akik természetesen szintén gyakran előkerülnek a kommentekben, mint gyereknevelésre tökéletesen alkalmatlan személyek. Azt már korábban kiderítették, hogy az édesanyja egy vancouveri ingatlanügynök, és a babe szerint egyben a menedzsere is, viszont elég friss fejlemény, hogy már kis is rúgták. Ezt a VICE-nak erősítette meg eddigi munkaadója, a Pacific West Realty, ahol a nő hat hónapig dolgozott. Főnöke azt is elismerte, hogy Angela Tiannak lánya, Lil Tay videói miatt kellett mennie.

Hogy mi igaz mindabból, amit a kislány videóiban mond, tényleg csak találgatni lehet, de



az egyik legmókásabb jelenet az, amikor csóró gyerekkoráról és felemelkedéséről beszél, melyet a kemény munkának köszönhet.

„Amikor 6 éves voltam, Atlantában éltem, és teljesen le voltam égve. De egy nap felébredtem, és azt mondtam magamnak, többé nem akarok csóró lenni. Úgyhogy összeszedtem magam, keményen dolgoztam, elkezdtem összehordani a téglákat, és most itt lakunk a dombokon” (utóbbi a hollywoodi Beverly Hills-re utal a szlengben).

A gyerekek agyongyűlölésében egyébként Magyarország sem kezdő, elég szegény Csicsire, a 2000-es évek elején népszerű Nyuszidal előadójára gondolni, pedig ő nem szórt készpénzt méregdrága sportautók körül, hanem csak elénekelte, hogy

„Pimpinkin egy cukor kis nyuszimusz, aki hidd el, sosem lesz alamusz”.

Csicsi, azaz Castagno Claudia albuma 2008-ban olyan sikeres lett, hogy Fonogram-díjra is jelölték. A kislány ekkor óvodás volt, dalait szintén gyerekeknek szánták, de ez nem akadályozott meg felnőtt embereket abban, hogy az ország legirritálóbb alakjának nevezzék, vagy hogy úgy utálkozzanak számai hallatán, mint ahogy ma egy rutinos szülő az Alma zenekar tagjait átkozza ki a világból.

Csicsinél lényegesen rosszabbul járt Lugosi Dóra, aki 2006-ban futott be kétes karriert Cuki vagyok című számával. Bár nem volt nehéz elkerülni a dalt, instant gyűlöletkampány indult ellene, a Cuki vagyokat bárgyúnak, ostobának nevezték, előadóját pedig buta picsának. Pedig csak egy tinilány volt, aki egy lakótelepi lakásban cukiskodott úgy, ahogy tinilányok szoktak. A második hullámban a gyűlölködőket más gyűlölködők oltották le azzal, hogy hogy lehetnek annyira hülyék, hogy nem jöttek rá, hogy ez egy paródia. Pedig egyébként nem volt az.



Lugosi Dóra azóta felnőtt, anya lett, de az világos, hogy a kommentelők nem tudták elvenni a kedvét a szerepléstől. Bár zenei karrierje megakadt, ő is instán lett (mérsékelten) sikeres, egy egészséges életmódot népszerűsítő fitneszoldalt csinál.