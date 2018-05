Az 53 éves Jesse Grahamet az észak-karolinai rendőrök több bűncselekmény miatt is keresték, de talán sosem találják meg, ha a férfi péntek este véletlenül fel nem hívja a 911-et New York államból. A hívás után el is kapták Lyonsban. Az egyelőre nem tudni, hogy Észak-Karolinában miért keresték, de most szökés és kábítószerbirtoklás miatt tartják fogva. Hamarosan kiadják Észak-Karolinába. (APNews/ WHEC-TV)