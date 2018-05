Csecsenföldről származott a párizsi késelő

Az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön született 1997-ben az a férfi, aki szombat este lelőttek Párizsban, miután késsel megölt egy embert, négyet pedig megsebesített. A szemtanúk közben a támadás közben azt üvöltötte, hogy Allah Akbar. A hatóságok terrorista támadásként kezelik az ügyet. Később az Iszlám Állam azt állította, hogy a késelő az ő emberük volt.

A merénylet a francia főváros előkelő, turisták által gyakran látogatott belvárosi negyedében, az operaház közelében történt, ahol több népszerű étterem, kávézó és patinás üzlet is működik. Egy szemtanú szerint a férfi a kiérkező rendőrökre is rá akart támadni, az kiáltozta, hogy őket is megöli. A rendőrök előbb sokkolóval próbálták ártalmatlanná tenni, de amikor nem sikerült, lelőtték. (BBC/MTI)