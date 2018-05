A Fehér Házban megszüntetik a vezető kibervédelmi tanácsadói pozíciót

Kedd esti sajtóértesülések szerint a Fehér Házban megszűnik egy jelentős kibertanácsadói pozíció: azé, aki eddig segített összehangolni a kormányzat kiberbiztonsági lépéseit a szövetségi ügynökségek működésével, azaz aki segített összehangolni az állami szintű kibervédelmi működést.

A Politico által megszerzett belső email értelmében a döntést az irányítási jogkörök összefésülése miatt hozták meg, és Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója, az ismert héja, John Bolton kérésére történt mindez. A nemzetbiztonsági tanács tagjainak kiküldött levélben a hatékonyabb működéssel indokolták a döntést.

A pozíciót legutóbb Rob Joyce töltötte be, ő a múlt héten távozott a Fehér Házból, egyike volt azoknak a számos nemzetbiztonsági tisztviselőknek, akik otthagyták hivatalukat a közelmúltban. A hírek szerint korábbi munkahelyére, az NSA kötelékébe megy vissza. Korábban egy elit hackercsapatot vezetett ott.

Bolton és Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

A hónap elején jelentette be távozását Tom Bossert is, aki Trump vezető belbiztonsági tanácsadója volt. Tavaly még ő jelentette be, hogy Joyce lesz a kiberbiztonsági koordinátor a Fehér Házban.

A bejelentést, hogy Joyce helyére nem érkezik új ember, és a pozíció is megszűnik, heves demokrata tiltakozás fogadta Washingtonban: mint Bennie Thompson képviselő fogalmazott, miközben a kiberfenyegetettség mértéke egyre nő és egyre kifinomultabb eszközök állnak rendelkezésre, nincs logikus válasz arra, hogy miért kéne az egyik vezető posztot megszüntetni. A Hill szerint a Fehér Ház nem kívánta kommentálni a lépést. (The Hill)