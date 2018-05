Csökkentsd a rezsit ingyen hitelből!

Szigetelnél, mert dől ki a meleg a falakon át? Napelemet raknál a tetőre, mert szeretnél ingyen áramot? Kicserélnéd a döglődő régi kazánt? Ablakot cserélnél, mert a régin süvít be a szél? Na, akkor elmondjuk, hogy van ezekre (és egyebekre) olyan hitel, EU-s támogatással, amelyért egy fikarcnyi kamatot se kell fizetni!

Az európai uniós forrásból származó kamat- és költségmentes hitel családi házak és lakások energetikai korszerűsítéséhez használható fel. Az MFB Pontokon igényelhető források országszerte 163 OTP bankfiókban érhetők el.

Az ingyen hitel (hivatalos nevén "visszatérítendő, kamatmentes támogatás") igénybe vehető többek között szigetelésre, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, beleértve a kazáncserét is, illetve napkollektor vagy napelem felszerelésére is. A kamatmentes hitelhez mindössze 10%-os saját forrás mellett, akár 20 éves futamidővel is hozzá lehet jutni. Elő-, vagy végtörlesztéséhez pedig felhasználható lakástakarék-pénztári megtakarítás is.

Az OTP MFB Pontokon mind a magánszemélyek, mind a társasházak részére elérhetők ezek az európai uniós forrásból származó kamat- és költségmentes hitelek. A magánszemélyek esetében az igénybe vehető összeg 500 ezer forinttól 10 millió forintig (5 millió forint alatt jelzálogfedezet nélkül), társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet. A kamatmentesség mellett óriási előny, hogy a kölcsönhöz további költségek nem kapcsolódnak, és természetesen nincs árfolyamkockázat sem, így a futamidő alatt csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeget kell törleszteni. Ráadásul a kölcsön összegéből finanszírozható a beruházás járulékos költségeinek egy jelentős része, például az értékbecslési díj, illetve az energetikai tanúsítvány díja is.

És hogy miért fizeti ki a kamatot helyetted az EU?

Az Európai Unió azért támogatja az energiatakarékossági beruházásokat, mert hosszú távon gondolkodik. A magyar valóságban talán szokatlan az ilyesmi, de az EU számára tényleg fontos, hogy polgárai egészséges környezetben, hosszú távon fenntartható energiafogyasztással, minél egészségesebben és boldogabban éljék életüket.