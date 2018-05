Meghalt Tom Wolfe

A világszerte ismert amerikai író, újságíró 87 éves volt.

Fotó: LLUIS GENE/AFP

Wolfe könyvei már a rendszerváltás előtt is megjelentek magyarul, a Kandírozott mandarinzselészínű áramvonal 1970-ben, a Festett malaszt 1984-ben jelent meg nálunk. Egyik legismertebb regénye a Hiúságok máglyája volt, ez 1991-ben jelent meg magyarul.

Ezen kívül magyarul volt még olvasható Az igazak: az első amerikai űrhajósok története, a Talpig férfi, a Savpróba és az Én, Charlotte Simmons című műve is.

Halálhírét ügynöke jelentette be, az első hírek szerint egy fertőzés miatt került egy manhattani kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

Wolfe az Egyesült Államokban nemcsak íróként, hanem újságíróként is jelentős alkotó volt: megoldásával, mellyel saját karakterét helyezte a történetmesélés középpontjába, az Új Újságírásnak nevezett műfaj egyik megalkotója volt a hetvenes évek elején, többek között Truman Capote, Joan Didion és Hunter S Thompson mellett.

1931-ben született Virginia államban, az egyetem után rögtön az újságírásba vágott bele, némi kavargás után a hatvanas évek elején érkezett meg New Yorkba, ekkor The New York Herald Tribune munkatársa. Többet már nem költözött, élete végéig a városban élt, itt is alapított családot.