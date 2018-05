Belenyúltak a sorsolásba, hogy brazil-francia döntő lehessen az 1998-as focivébén

Michael Platini elismerte, hogy a francia szervezőbizottság elnökhelyetteseként el tudta intézni, hogy a francia és a brazil válogatott csak a döntőn találkozhassanak az 1998-as világbajnokságon.

„Mindenkinek az volt az álma, hogy a brazilok és a franciák játsszák a döntőt” - beszélt meglepő nyíltsággal erről a francia France Bleu Sport magazinnak.

Az 1998-as vébét a franciák rendezték, ők is és az akkor világelső brazilok is esélyesei voltak az Európában rendezett tornának. Platiniék úgy intézték, hogy a két csoportjukból elsőként továbbjutó csapat a kieséses szakasz ellentétes ágára kerüljenek: így kerültek a brazilok az A, a franciák a C csoportba. A döntőt végül a franciák nyerték 3-0-ra. (Daily Mail)