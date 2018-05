Egy doboz cigiért adta a lopott, 40 ezer forintos hajszárítót

„A Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség több rendbeli lopás és orgazdaság miatt emelt vádat négy férfival szemben, akik az egyik kaposvári elektronikai cégtől loptak el több, ott gyártott nagy értékű hajszárítót” - áll a Somogy megyei ügyészség közleményében.

A vádlottak az elektronikai cégnél raktárosként, targoncavezetőként, illetve operátorként dolgoztak. A készülékeket a táskába rejtve vitték ki a gyárból.

„A vádlottak az eltulajdonított hajszárítókkal változatos módon rendelkeztek: az egyik vádlott – aki több készüléket is ellopott - két készüléket az otthonában használt egészen addig, amíg a Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozói le nem foglalták tőle, míg több készüléket családtagjainak, illetve barátainak ajándékozott, de olyan is előfordult, hogy a lopott készüléket jóval a kiskereskedelmi ár alatt értékesítette. Volt olyan vádlott is, aki a boltokban 40.000,-Ft-ba kerülő készülékért egészen minimális ellenszolgáltatást - egy doboz cigarettát – kért cserébe. Azoknak a vádlottaknak, akik tudtak a lopott hajszárítók bűnös eredetéről, orgazdaság miatt kell felelniük.”

A vádlottak összesen 392.000,-Ft kárt okoztak a cégnek. Az ügyészség pénzbüntetésre, illetve próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.