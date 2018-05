A kapcsolaton belüli erőszak ellen kikelve vette át életműdíját Janet Jackson

Az 52 éves énekesnőt díjazták a Billboard-díjátadón az életműdíjat is jelentő Icon kategóriában. Köszönőbeszédében pedig Jackson arról beszélt, hogy minden rájuk leselkedő kihívás ellenére, dicsőséges időszaka ez a történelemnek a nők számára.

A nők ugyanis végre világosan kimondták, hogy többet nem tűrik, hogy irányítsák, manipulálják vagy bántalmazzák őket, mondta el, ahogy hozzátette azt is, hogy azok mellett a férfiak és nők mellett áll, akik felháborodnak a diszkriminációk láttán. Az énekesnő dalaiban korábban is megjelent már a kapcsolaton belüli bántalmazás témája. Beszélt most arról is, hogy szerinte a hit lehet képes áthidalni azt a megosztottságot, amit a globális és a személyes politikai élet felfordulásai okoztak.

A díjátadón elénekelt pár dalt, ez kilenc év után az első fellépése volt, amit élőben közvetítettek.

Minden idők egyik legsikeresebb amerikai popkarrierje az övé, 27 toptízes kislemezzel és tíz listavezető dallal. Mellette egyike annak a négy alkotónak, aki az elmúlt négy évtized mindegyikében listavezető albumot tudott készíteni.

Jackson a hetedik alkotó, aki az Icon-díjban részesült, korábban ezt Prince, Stevie Wonder, Celine Dion, Cher, Neil Diamond és Jennifer Lopez kapta meg. (BBC)