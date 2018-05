Az FBI informátort küldhetett a Trump-kampány tagjaira

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálni fogja, hogy valóban kutakodott-e nem helyénvaló célok miatt FBI-ügynökök Donald Trump 2016-os kampánya után. Trump Twitteren ezzel kapcsolatban arról írt, hogy tudni akarja, vajon az előző vezetés rendelte-e el ezt a lépést.

Trump már pénteken utalt arra, hogy az FBI ügynököt küldhetett a kampánycsapatára. Akkor arról írt, hogy ez a kampány korai szakaszában történt, bőven mielőtt az "orosz kamu egy népszerű fake news" lett volna, és hogy ha ez igaz, akkor ez minden idők legnagyobb politikai botránya.

A New York Times másnap írta meg, hogy valóban volt az FBI-nak egy informátora a kampánystáb körül, de csak azután, hogy a szövetségi nyomozóirodának tudomása lett az oroszokkal történő gyanús kapcsolatokról. Hasonlóról számolt be a Washington Post is: a két lap nem nevezte meg az informátort, csak annyit írtak, hogy egy Nagy-Britanniában dolgozó brit kutatóról van szó, aki felvette a kapcsolatot a Trump-stáb két egykori tagjával, George Papadopoulosszal és Carter Page-el. Papadopoulos egyike azoknak, aki ellen már vádat emelt az FBI, és a férfi már bűnösnek is vallotta magát, mivel hazudott az FBI-nak arról, hogy mikor történtek meg egyes találkozók orosz szereplőkkel.

Azóta az Intercept arról írt, hogy Stefan Halper lehetett ez a személy: a 73 éves Halper Cambridge egyetemén volt kutató, évtizedekre visszamenő kapocs fűzi a brit és az amerikai titkosszolgálatokhoz, és több korábbi republikánus kormányban is vállalt közfeladatokat. A lap információját hivatalos forrás nem erősítette meg.

A BBC elemzése szerint Donald Trump hétvégi Twitter-támadását az igazságügyi minisztérium ellen egy New York Times-cikk váltotta ki, ami arról szólt, hogy az oroszügyben nyomozó különleges ügyész, Robert Mueller szélesíteni kívánja a vizsgálata körét, és közel-keleti, többek között izraeli és szaúdi személyek részvételét is vizsgálná a 2016-os kampányban.