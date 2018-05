Németh Szilárd hátrébb lép a napi kormánykommunikációtól

Új arcok jelennek meg a kormányzati kommunikációban, tudta meg a Magyar Idők. Bár a Fidesz kommunikációs igazgatója továbbra is Hidvéghi Balázs lesz, és a kormányszóvivő is marad Kovács Zoltán, de a napi sajtótájékoztatókon új emberek állnak majd a kamerák elé. Az ok egyszerű: Hollik István és Budai Gyula nem jutottak be a parlamentbe, így a Fidesz rájuk nem támaszkodhat. Tuzson Bence és Németh Szilárd pedig államtitkárok lettek, így ők sem vesznek részt annyira aktívan a kommunikációban a jövőben. Hogy kik lesznek az új arcok, arról még nem született döntés.

Hidvéghi Balázs közben megerősítette: több nemzeti konzultációval, óriásplakátokkal, és országjárással készülnek a jövő évi európai uniós választásokra. Az első nemzeti konzultáció a demográfiai helyzetről szól majd, de terveznek egyet uniós kérdésekkel is.