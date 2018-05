Itt van az újonnan felfedezett fajok 2018-as toplistája

Nagy, nagyon pici, szép és bizarr fajok is szerepelnek azon a 10-es listán, melyet most tettek közzé a Science Dailyn. Van köztük brazil fa, Quasimodóról elnevezett felemáslábú rák, egy apró bogár, mely a hangyák segítségével stoppolja körbe környezetét Costa Ricán, de még egy új orángutánfaj is, a Szumátrán élő Pongo tapanuliensis. A lista egyik sztárja a legmélyebben, a Mariana-árok mélyén élő halfaj, a marianai csigahal (Pseudoliparis swirei). A teljes lista képekkel itt megtekinthető, alább pedig egy kép a csodálatos Tapanuli orángutánról.

Fotó: Tim Laman/Tim Laman