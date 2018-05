Négy évvel az átadás után életveszélyessé nyilvánították a Begyeleg kilátót

2014 augusztusában adták át Mályinka határában a Begyeleg kilátót, megépítéséhez „ökoközlekedés fejlesztése” címen 3,9 millió forint uniós forrást adtak. Most azonban le kellett zárni, mert életveszélyesnek nyilvánították - írja az Átlátszó. A lapnak egy olvasó küldött fotót a leszalagozott építményről, melyen szerinte már építésekor látszott, hogy gyenge minőségű fából készült. Az akkori kivitelezőt az Átlátszó hiába kereste, ilyen néven egy budapesti, mára törölt céget tart nyilván a cégjegyzék. Végül rájöttek, a Tardonára bejegyzett Rezilienciaközpont Kft. lehet, amit keresnek, érdeklődésükre ezt az ügyvezető meg is erősítette. Egyéb részleteket azonban nem közölt, mint mondta, nem tud a kilátó lezárásáról, esetleges hibáiról. A falu korábbi polgármestere, Mihály Ferenc szerint bár egy helyen „valakik” megbontották a szerkezetet, de nincs baj a kilátóval, ő maga nemrégiben fel is mászott rá. A település lakói egyébként buszmegállót szerettek volna, de csak kilátóra lehetett pályázni, és az ő polgármesterük nem volt olyan kreatív, mint Nyugotszenterzsébeté, aki egy furcsa hibriddel hidalta át a problémát.