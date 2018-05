Októberben kezdődik Olaszországban a büntetőper a veronai buszbaleset miatt

Október elején kezdődhet Veronában a büntetőper a Színyei Merse Pál Gimnázium tanulóinak 2017. január 20-i buszbalesete ügyében. A 18 halálos áldozatot követelő tragédia ügyében az olasz ügyészség a busz magyar sofőrjét is meggyanúsították, mellett még öt embert gyanúsítottak meg.

A vádlottak között van annak az olasz autópályának, az A4-esnek a két üzemeltető mérnöke, ahol a busz egy korlátnak csapódva kigyulladt. Vádlott mellettük még az a három mérnök, akik részt vettek a sztráda átadása előtt 1993-ban végzett teszteken. A vád tömegszerencsétlenség okozása.

A mérnökök azért lehetnek vádlottak, mert ahogy egy magyar szakértő, M. Fekete György szakvéleményében kifejtette, a tragédiához legalább négy olyan hiányosság is hozzájárult, amelyért az A4-es adott szakaszának biztonságikorlát-rendszere okolható. A végzetes hibákra rámutató magyar beadvány idén januárban jutott el a veronai államügyészhez, aki ennek alapján vádlottként azonnal bevonta a vizsgálatba a sztrádakivitelezés és -üzemeltetés további három mérnökét is. (Magyar Idők via MTI)