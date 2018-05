A királyi család nem sajnálta az adófizetők pénzét, hogy világszép legyen az esküvő

Múlt hét szombaton összeházasodott Harry herceg és Meghan Markle. Nem aprózták el, a mennyasszony egy Rolls Royce Phantomban érkezett a Windsor kastélyba, amelynek az egész környékét lezárták. 600 vendéget vártak a kápolnába, meg még 2640 nézelődőt csak a kastélyudvarba. A fiatal pár a szertartás után körbehintózta a környéket, majd részt vettek két - egy délutáni, meg egy esti - lagzin is. A vendégeknek külön ajándékcsomag járt, a fogadáson Elton John zenélt, a tortát egy kaliforniai séf készítette, este pedig tűzijáték is volt.



Oké, de mégis, mennyibe kerülhetett mindez? És főleg, ki fizette?

Azt lehet tudni, hogy Meghan Markle-nak az esküvői ruháján kívül semmit sem kellett állnia, a királyi család ugyanis ilyenkor magára vállalja a költségeket. Azt viszont nem hozták nyilvánosságra, hogy mire mennyit költöttek, és nem is fogják. Vilmos herceg és Kate Middleton 2011-es esküvőjének költségeit sem árulta el soha a királyi család.

Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb esküvőszervező cége, a Bridebook ugyanakkor összeszámolta, mire mennyit költhettek. Szerintük

maga az esküvő közel kétmillió fontba kerülhetett. Ez több mint hétszázmillió forint.

Ilyenekre költöttek:

479 ezer font ételre és italra. Ez szép összeg, de nincs min csodálkozni: a királyi család kedvenc pezsgője a Bollinger, annak 80 font, azaz olyan harmincezer forint palackja.

300 ezer font zenére. Elton John valószínűleg ingyen zenélt, de hát rajta kívül volt még egy orgonista és egy teljes kórus a ceremónián, illetve egy DJ és egy esküvői zenekar a lagzin. A brit védelmi minisztérium is képviseltette magát egy zenekarral, ők új trombitákat is rendeltek.

200 ezer font meghívókra és kis ajándékokra. Ajándékcsomagot több mint kétezer ember kapott, mindazok, akik a kastély udvaráról követték az eseményeket. Igazán remek ajándékcsomag lehetett, a Vanity Fair szerint volt a zsákban többek között királyi csoki, királyi keksz, királyi víz, királyi kitűző, királyi mágnes meg egy királyi kedvezménykupon a királyi ajándékboltba. Mindegy, ez is pénzbe kerül.

50 ezer font tortára. Nem is akármilyen tortára: bodzás-citromos tortára, amelyet friss virágokkal díszítettek fel.

17 ezer font fotósra. Hiába tudósította végig hatalmas stábokkal a média az egész eseményt élőben, a lagzira nem engedtek be újságírót, és azt is dokumentálni kellett.

Plusz a virágok, ruhák, smink, dekoráció, stb. Az autókért nem kellett fizetni, a királyi család tulajdonában van elég Rolls-Royce és Bentley, illetve a helyszín sem került pénzbe, hiszen a saját kastélyukban tartották az esküvőt. A Bridebook szerint így is százszor annyi pénzt költöttek az esküvőre, mint egy átlagos brit jegyespár.

A legnagyobb költségelemet pedig még nem is számoltuk: magának az esküvőnek a biztosítását.

Ennek a költségeiről az illetékes rendőri szervek nem árultak el semmit nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva, pedig ezt teljes egészében az állam állja. Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjének biztosítási költségeit viszont azóta kiperelték a brit rendőrségtől: hét éve 6,35 millió fontot költött a biztonságra az állam. Ez közel 2,3 milliárd forintnak felel meg.

Harryék esküvőjére ennyit talán most nem költöttek, más ugyanis a helyszín, Windsort sokkal könnyebb biztosítani, mint London belvárosát. De azért így is felvonult a katonaság, a rendőrség, lezártak egy csomó utat. Illetve volt egy kis extra költség is: a helyi önkormányzat 2,6 millió fontért kitakarította a környéket, levakarták például a galambürüléket a szobrokról, betömték a kátyúkat. Ez nem a szó szoros értelemben vett esküvő költsége, mert amúgy megcsinálták volna, csak később, de ha már így esett, előrébb hozták a takarítást.

A rongyrázást a királyi család fizette, őket meg az adófizetők

A királyi esküvő mindent összevetve belekerülhetett 6-10 millió fontba, ami rengeteg pénz.

Ennek a nagy részét így vagy úgy, de biztos, hogy a brit adófizetők állták.

Az esküvőt a rendvédelmi szervek biztosították, ez ugye kapásból állami pénzből ment. Magát a ceremóniát, a lagzit, a ruhákat, az ételt, és minden külsőséget a királyi család fizetett. Kicsit utánagondolva a helyzet az, hogy közvetve ugyan, de ennek egy részét, ha nem egészét is a brit adófizetők állhatták. Ehhez azonban már ismerni kell a királyi család pénzügyeit.

A királyi család különleges szerepet tölt be az Egyesült Királyságban. Az országot demokratikusan megválasztott kormány vezeti, a hatalom végsősoron a választott képviselők kezében van, a közpénzzel pedig az utolsó fillérig el kell tudni számolni.

Eközben azonban ott a királynő, a férje, az edinburgh-i herceg, a fia, a walesi herceg, meg az unokái, a cambridge-i herceg, illetve a címmel frissen kitüntetett sussex-i herceg. Utóbbi Harry. Őket senki nem választja meg, az előjogaikat azzal nyerik el, hogy jó helyre születnek. A királynő tölti be az államfői posztot, rengeteg reprezentációs eseményen vesz részt, még a miniszterelnököt is rendre ő nevezi ki. A család többi tagja lényegében őt segíti. Valódi politikai hatalma ugyanakkor nincsen.

Van viszont rengeteg pénze és bevétele. Itt viszont már teljesen összemosódik, mi a magán és mi a köztulajdon.

Egy 2017-es felmérés szerint a királyi család összesen 27 milliárd fontnyi vagyon fölött rendelkezik a Buckingham palotától kezdve a koronaékszerekig. Ezeknek a nagy részével ugyanakkor semmit sem kezdhet. Hiába van a királynő tulajdonában megannyi műalkotás, bútor, gyűjtemény és egy sor kastély, el nem adhatja őket, vigyáznia kell rájuk, mert tovább kell majd adnia őket a következő brit uralkodónak.

Így a királyi család bevétele elsősorban az éves járandósságuk, amelyet a brit államkincstártól kapnak.

Az ezt szavatoló dealt még III. György ütötte nyélbe 1760-ban. A lényege, hogy a király sok földjét és tulajdonát a brit államnak ajándékozta - cserébe azért, hogy elengedjék a tartozásait -, a brit állam pedig vállalta, hogy ezek után a javak után évente járadékot fizet. Nem akármilyen javakról van szó: közte van a windsori park, a világ legismertebb lóversenypályája, és egy teljes utca London belvárosában (és még rengeteg ingatlan, gazdaság, stb vidéken).

Az ezekből származó bevétel egyenesen a brit államkincstárba folyik, annak egy bizonyos részét (2017-ig 15 százalékát, de azóta már a 25 százalékát) pedig a kincstár továbbadja a királynőnek, aki ebből fizeti az udvartartást és a hivatalos programjait.

Ez 2017-ben 82 millió fontot tett ki, azaz hamincmilliárd forintot.



Ezt azonban a királynő csak a hivatalos utakra, eseményekre, illetve az udvartartásra fordíthatja. A magánköltségeit a lancaster-i hercegség bevételeiből állja, amely egy 18 ezer hektáros gazdaság. Igazából ez is a brit állam tulajdona, de az innen származó bevétellel már sokkal szabadabban rendelkezhet a királynő. Ez a gazdaság szintén több mint évi tízmillió fontot hoz neki.

Mindezek mellett pedig a királynőnek még a szó szoros értelemben vett magántulajdona is van, főleg abból a vagyonból, amelyet az apja hagyott rá. Ezek között vannak befektetések, ingatlanvagyon, erdők, mezők, sőt még egy értékes bélyeggyűjtemény is. A Forbes szerint a királynő személyes vagyona így 389 millió font, azaz olyan 144 milliárd forint. Ez nem tűnik soknak (Csányi Sándor vagyona például 320 milliárd forint), de az előző bevételekkel kiegészítve már nagyon is az.

Főleg, hogy a férje, a fia és az unokái életvitelét nem ő állja.

A trónörökös Károly hercegnek saját birtokot biztosít a brit állam, a cornwalli hercegséget. Ebből neki évi közel 19 millió fontos, azaz olyan hétmilliárd forintos bevétele van. Ebből a pénzből él Vilmos herceg és a családja, illetve Harry herceg és most már Meghan Markle is. A két herceg ugyanakkor az édesanyjuktól, Diana hercegnőtől is örökölt, Kate Middletonnak a saját családja is gazdag vállalkozó, Meghan Markle pedig a közelmúltig színészként dolgozott és ő is jól keresett.

Ember legyen a talpán, aki mindebből kihámozza, hogy a brit adófizetők közvetve mennyi pénzt költhettek Harryék esküvőjére, de az biztos, hogy főleg állami javakat használtak, például a Windsor kastélyt, a család pedig elsősorban állami javak után kapja az apanázsát.

Sok pénzt visznek, de sok pénzt is hoznak

A monarchia támogatottsága stabil az Egyesült Királyságban, de így is vannak britek, akiknek nagyon nem tetszik, hogy közpénz mehet el egy esküvőre, még ha egy herceg esküvője is az. Egy londoni szervezet, a Republic-csoport szerint például egy fontot sem szabadna az adófizetők pénzéből ilyesmire költeni, mert szerintük egy esküvő az privát esemény. Indítottak is petíciót ellene, ezt több mint 33 ezren írták alá.

Ugyanez a csoport állítja azt is, hogy a királyi család valójában sokkal több adófizetői pénzt emészt fel annál, mint amennyi évente kimutathatóan jár nekik, már csak azzal is, hogy folyamatosan vigyázni kell rájuk, főleg amikor az országot járják, vagy a tengerentúlra mennek (Ausztrália fölött például szintén II. Erzsébet uralkodik).

Ennek az éremnek a másik oldala az, amelyet egy brit tanácsadó cég számolt ki 2017-ben:

ők arra jutottak, hogy a királyi család baromi sok pénzt hoz az országnak, összesen évi 1,8 milliárd fontot.

Csak a brit turizmust évi 550 millió fonttal pörgetik, a tengerentúli protokoll-látogatások hatással vannak a brit külkeresdelemre, az olyan események miatt pedig, mint például most a királyi esküvő, velük és a szigetországgal foglalkozik az egész világsajtó. A brit szuvenírboltok tele vannak a királyi család tagjainak a képmásával, és még azt is rengetegen figyelik, milyen ruhát vesz fel ilyenkor Kate Middleton, vagy most már Meghan Markle is.



A brit utazási irodák számítanak is arra, hogy az esküvő miatt a következő hetekben ellepik a turisták Windsort. "Ez egy tündérmese, a brit herceg elveszi az amerikai lányt" - mondta egy turizmussal foglalkozó szakértő a Telegraphnak. A tündérmeséket pedig imádják a turisták.