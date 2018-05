Agyonlőtt egy húszéves bevándorlót egy amerikai határőr

Azonosították az amerikai hatóságok azt a húszéves nőt, akit egy amerikai határőr szerdán lőtt agyon eddig tisztázatlan körülmények között a texasi Rio Bravóban. Claudia Patricia Gómez Gonzáles Guatemala egyik legszegényebb vidékéről indult el egy hónapja az Egyesült Államokba, ahol a tanulmányaira akart pénzt keresni. Guatemalából tízezrével menekülnek a szegénység miatt, csak 2017-ben 65 ezernél több guatemalait tartóztattak fel az amerikai határon.

A fiatal nő két éve könyvvizsgálói diplomát szerzett, de tovább akart tanulni. Az őslakos maja származású nő Guatemala egyik legszegényebb vidékén, Quetzaltenangóban élrt. "Azt mondta, egyetemen akar tovább tanulni, de nekünk nincs pénzünk. Szegények vagyunk, és errefele nincs munka, így hát elutazott az Egyesült Államokba - de megölték. A bevándorlásiak megölték. Nem csinált semmi rosszat" - nyilatkozta anyja, Lidia Gonzalez egy helyi tévéadónak.

"Csak azt szeretném, hogy küldjék haza hozzám a testét. Nem tudom, hogy a bevándorlásiak miért ölték meg a gyerekem" - mondta az anya a könnyeivel küszködve.

A szerdai incidens részletei nem tisztázottak. Az amerikai határőrség szerint a gyilkos lövést leadó határőr, aki már 15 éve szolgált, legalább egy lövést adott le azután, hogy egy csapat, a gyanúja szerint illegális bevándorló "nehéz tárgyakkal" rátámadt. A határőrség három guatemalai férfit őrizetbe vett.

Mivel a határőrök nem viselnek a testükön kamerát, az esetről nincs felvétel, csak a következményeiről. Azon egy nőt hallani, aki azt kiabálja, hogy "miért bánsz velük ilyen rosszul? Miért? Miért lőttél a lányra? Megölted. Megölte a lányt! Ott fekszik és halott".

Az eset körülményeit a texasi Rangerek mellett az FBI is vizsgálja. A halálos lövést leadó határőrt kényszerszabadságolták. (Via The Guardian)