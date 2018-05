Egy kis borsodi falu lakói csak engedéllyel parkolhatnak a saját házuk elé

Csak engedéllyel parkolhatnak saját házuk előtt az egyik borsodi falu lakói - számol be róla a HírTV. A 180 lelkes Kéked Borsodban fekszik, a magyar-szlovák határon, a helyiek közül pedig többen is felszólító levelet kaptak, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a közterületi tevékenységüket, azaz a parkolást, különben megbírságolják őket.



”Az én közterület-használatom abból áll, hogy a kapubejáró előtt állok az autómmal. Tehát ezt kellene nekem elhagynom, ezt a közterületet, különben megbírságolnak” - mondta egy helyi férfi. A felszólító levelek már ki is mentek, a bírság a közterület-használati díj ötszöröse.

A HírTv szerint az önkormányzat azután keményített be, hogy a falut felkapták a szlovákok: Kassa alig 20 kilométer, Kéked a felvidéki város egyik alvó települése.

A helyiek aláírásokkal tiltakoznak a bírságolás ellen, 78 már össze is gyűlt, a polgármester pedig megígérte, hogy “életszerűvé” teszik a rendeletet.