Egy nyertese már van az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak, Ivanka Trumpnak hívják

Miközben a fél világ az amerikai-kínai kereskedelmi háború kitörésétől retteg, egy nagy nyertese már van annak, hogy Donald Trump védővámokkal sújtotta a kínai acélipart, miközben a törvényhozás a nemzetbiztonsági fenyegetésre hivatkozva olyan szankciókkal sújtotta a ZTE nevű kínai távközlési céget, hogy annak a működése is ellehetetlenült - az amerikaiak szerint a ZTE amerikai technológiákat juttatott szankcionált országokba, ezért eltiltották az amerikai alkatrészek használatától.

Ezt a nyertest Ivanka Trumpnak hívják.

Az elnök lánya és immár teljes nemzetbiztonsági hozzáféréssel felruházott tanácsadója pár nappal azelőtt kapott kedvező híreket Kínából, hogy édesapja a törvényhozás aggályai ellenére bejelentette, kész lépéseket tenni a ZTE megmentése érdekében. A kínai hatóságok öt márkavédjegy használatát ítélték oda Trump lányának.

A döntés alapján bizonyos termékek kínai forgalmazására Ivanka Trump kizárólagos jogot nyert.

Ivanka már korábban is profitált abból, hogy ő az elnök lánya. A kínai hatóságok már tavaly több márkavédjegyet neki ítéltek, hármat például aznap, amikor Ivanka Hszi Csin-ping elnökkel vacsorázott apja Mar-a Largó-i golfpályáján.

A kínaiak máshogy is próbálják közvetlenül Trumpot lefizetni. Három nappal Trump ZTE-vel kapcsolatos bejelentése előtt a kínai állam félmilliárd dolláros hitelt adott egy olyan indonéziai vidámparknak, amiben Donald Trumpnak is van részesedése. (Via HuffPo)