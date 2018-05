Meghalt az első festőművész, aki járt a Holdon

Rövid, gyors lefolyású betegség után élete 86. évében elhunyt Alan Bean, a negyedik ember, aki járt a Holdon. Családja közleménye szerint Bean két hete betegedett meg, békében hunyt el egy houstoni kórházban.

"Ő volt a legkülönlegesebb ember, akivel valaha találkoztam" - mondta Beanről Mike Massimino, akinek asztronautaként az átlagembernél több alkalma volt különleges emberekkel találkozni. "Az űrhajósként elért technikai teljesítmény és a festőként nyújtott művészi teljesítmény egyedi kombinációja volt" - mondta Massimino, aki két űrsiklórepülésen is részt vett.

Bean maga is kétszer járt az űrben. 1969-ben ő vezette az Apollo-12 holdkompját, így negyedik emberként az emberiség történelmében maga is Holdra szállhatott. 1973-ban pedig a Skylab űrlaboratóriumon járt.

Alan Bean a Holdon műszereket helyez el. Bean volt a negyedik ember, aki a Holdra léphetett, 1969. november 14-24 között járt ott az Apollo 12 holdkompjának vezetőjeként. Fotó: NASA/Science Photo Library

Visszavonulása után művészi karrierjét teljesítette ki, festőként ő az, aki nem pusztán fantáziája, vagy fényképfelvételek, hanem saját élményei alapján festhette meg a holdbéli tájat.

Holdutazásáról is megkapóan mesélt. Mint mondta, ők még az átlagembernél is inkább sci-fiként élték meg a holdutazást, mert ők aztán tényleg tisztában voltak vele, hogy mennyi szerencse kell a sikerhez. "Tudtuk, hogy milyen bonyolult ez. Tudtuk, hogy mennyi mindennek kell jól működnie. Olyan ez, mintha a Szaharán át félúton megállnák pár napra kempingezni, aztán remélni, hogy az autónk újraindításakor működik az aksi, különben benne vagyunk a slamasztikában" - mesélte. (Via BBC)