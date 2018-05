Ronaldo sajnálja, hogy "rosszkor" lengette be távozását a Realból

Cristiano Ronaldo vasárnap már bánta, hogy pont a BL-győzelem utáni nyilatkozatában sikerült kikotyognia, hogy elhagyni készül a Real Madridot. Ronaldo nem tett egyértelmű kijelentést, viszont végig múltidőben beszélt kapcsolatáról a Reallal, így mindenki érthette, hogy mit is akar mondani.

"Akkor beszéltem, amikor nem kellett volna. Nem ez volt a megfelelő idő erre, de őszinte voltam" - mondta most. Mint mondta, szeretett volna várni a bejelentéssel, de a győzelem hevében nem tudta visszafogni magát.

Most viszont a szuszpenz sorozatokból és filmekből ismerős eszközéhez nyúlva nem közölt további konkrétumokat terveiről, csupán azt mondta, hogy egy héten belül "nagy bejelentést" tesz. Csapattársai Ronaldo szavai után igyekeztek hangsúlyozni, hogy szeretnék, ha a portugál futballista velük maradna, ahogy Zinedine Zidane vezetőedző szerint is a Realban kell játszania a továbbiakban is.