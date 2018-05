Kerékpáros élmények az Alpok napos oldalán

Karintiában tiszta vizű, fürdésre alkalmas tavak és hegyek között tekerhetünk.



Ausztria legdélebbi tartományában a hagyományos és hegyikerékpározás szerelmeseit a lehetőségek széles tárháza várja, legyenek kezdők vagy akár profik. Vannak itt könnyed, tó körüli túrák – például a közkedvelt, látványos bringautak a Wörthi-tavi vagy Villachi régióban. A magas hegyek büszke csúcsai is meghódításra várnak, de vannak kiépített mountainbike-útvonalak downhill-szakaszokkal is. Itt található például a világrekorder Petzen flow country trail is a Klopeini-tó, Ausztria legmelegebb tava szomszédságában. Emellett számtalan további kerékpárút vezet Dél-Karintián vagy a Nassfelden keresztül az országhatáron túlra, de a Villach régióból induló „3-ország- túra” Olaszország és Szlovénia érintésével szintén választható opciót jelentenek.

A 410 kilométer hosszú Alpok–Adria kerékpárúton Salzburgból indulva egy hét alatt a Hohe Tauern Nemzeti Parkon át eljutunk Karintiába, majd a határon át Olaszországba. A karintiai szakasz kifejezetten vonzó, hiszen a Mallnitz községben található Tauern-alagúttól egészen a tengerig lejt. A táj változatossága is kifejezetten egyedi: hatalmas hegyek, napsütötte völgyek és akár 28 fokos tavak váltakoznak. Minél délebbre haladunk, annál kellemesebb és barátságosabb lesz a vidék. A kiindulópontra pedig vonattal kényelmesen visszatérhetünk.

Szintén határon átívelő a 510 kilométer hosszú Dráva menti kerékpárút, amely négy országot köt össze (Olaszországot, Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot) és amelyet az ADFC (Német Kerékpáros Klub) öt csillaggal értékelt. A teljes hosszból 222 kilométer Karintián át vezet: festői környezetben, számtalan kirándulási lehetőséget kínálva, arról nem is beszélve, hogy az út mindkét irányba tökéletesen kitáblázott és túlnyomó részt sík terepen vezet. Habár az Ausztria legdélebbi tartományán átvezető kerékpártúra 4 nap alatt könnyűszerrel teljesíthető, nem érdemes sietni, hiszen akkor nem maradna időnk az út mellett található számtalan különlegesség felfedezésére. Ilyen a Porcia kastély a Millstätti-tónál, Villach vagy a Landskroni várrom az Ossicahi-tó felett.

A Dráva menti kerékpárút mellett sok útvonal van még, amelyek mind a pedálok taposására bíztatnak. A Via Carinzia 162 kilométere élvezetes tekeréssel kecsegtet kulturális és történelmi látnivalók mellett. Az idilli Rosentalból indulva öt nap alatt elgurulhatunk a Klopeini-tóig vagy a dimbes-dombos Lavanttalig. Pompás látványban lehet része a Gailtali- és a Karni-Alpokban minden lelkes bringásnak a Gailtal-kerékpárúton, ami összesen 95 kilométeren halad végig. A tartomány északi részén, a Hohe Tauern Nemzeti Parkban található a Glockner-kerékpárút, amely háromezres hegycsúcsok által körbevett csodaszép alpesi medencéken vezet keresztül.

Karintiában összesen 1300 kilométernyi jelölt kerékpárút található, ezek mellett pedig kirándulóhelyek sokasága várja a bringásokat. A kerékpárutak közvetlen közelében sorakozó számtalan látványosságra is érvényes a Kärnten Card kedvezménykártya. A több mint 100 karintiai kiránduló úti célra érvényes kártya 2018. április 8-tól október 26-ig érvényes. Heti ára (felnőtteknek) 39 eurótól, (gyermekeknek) 19 eurótól kezdődik.

Vérpezsdítő emelkedők és káprázatos hegycsúcsok

Az Alpok napsütötte déli oldalán sokszínű kínálat várja a hegyikerékpárosokat is

Ausztria legdélibb tartományának hegyikerékpáros kínálata elképzelhetetlen lenne a Nockberge hegyvonulatai és Bad Kleinkirchheim hegyikerékpáros útvonalai nélkül. A Millstätti-tó és Bad Kleinkirchheim között elterülő Nockbike régióban összesen 700 kilométernyi mountainbike-ösvény található, amivel egyértelműen ez a térség számít Karintia legjobban kiépített MTB-régiójának. A folyamatos útvonal építése a Single-Trail- nek nagy eredményt hozott. egyes útvonalak 1100 méter magasan haladnak és „Bike Four Peaks” versenynek adnak otthont, amelyeket Európa legnagyobb Mountainbike eseményei között tartanak számon. Kifejezetten a hegycsúcsok kedvelőinek szól a „Nock Five” ajánlat, amely során egy szakképzett túravezetővel 4 napon keresztül, Nockberge 5 legszebb csúcsán át kerékpároznak.

Flow Country Trail Karintia déli részén - a Petzenen 2015-ben Európa leghosszabb Mountainbike szakaszát építették meg, Diddie Schneider közreműködésével, aki a világ egyik legjobb mountainbikepálya-tervezőjének számít. Mesterműveinek egyike 2015 óta a dél-karintiai Petzenen található. Az új flow country trail 11,5 kilométeres hosszával messze a leghosszabb ilyen jellegű pálya Európában. Döntött kanyarjaival és visszafogott ugratóival a profik mellett a kezdők is bátran kipróbálhatják a pályát. A hegyre kényelmesen, hegyi felvonóval juthatunk fel egészen a trail kiindulópontjáig. Lefelé döntött kanyarokon, fordítókon és ugratókon át vezet az út. Aki egy-egy rövid pillanatra megáll, megcsodálhatja a környező hegyekre és tavakra nyíló csodás kilátást.

A kerékpározás és fürdőzés remek kombinációját ajánlja a Gailtali hegyek területén, a Weissensee Naturpark. A Weissensee a legmagasabban fekvő tó az Alpokban. Elbűvölő tájaival a mountainbike-osok Eldorádójaként emlegetik.

Legyen szó kihívásokkal teli hegyi útvonalakról, kellemes kerékpártúrákról az egykori falvak mentén, vagy akár eldugott ösvényekről az erdők szélén – a varázslatos pillanatok garantáltak.

Copyright: Kärnten Werbung – Steinthaler, Pilz, Gerdl, Mandl