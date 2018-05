114 évesen akar leszokni a dohányzásról a világ tán legöregebb embere

Hamarosan a világ legöregebb emberének ismerhetik el a dél-afrikai Fredie Blomot, aki ennek örömére talán leszokik a dohányzásról. Blom idén május 8-án töltötte be 114. életévét, így most ő lehet a világ legidősebb embere. Ez egy elég rugalmas kategória, úgyhogy a kérdés eldöntését simán ráhagynám az ilyesmiben jártas Guiness Rekordok Könyvére. Az tény, hogy az aktuálisan a világ legöregebbjeként elismert, 117 éves Violet Moss-Brown tavaly szeptember 15-én, 117 éves korában elhunyt.

Blom egész életét kétkezi munkásként élte le, előbb egy gazdaságban dolgozott, majd az építőiparban. Most, hogy ő lehet a világ legidősebb embere, a BBC riportere otthonában kereste fel. "Minden nap elszívok két-három pirulát" - mondta neki Blom. A "pirula", amit emlegetett, a dél-afrikai szlengben az újságpapírba szorosan tekert dohányból készült cigarettát jelenti. "A saját dohányomat használom, nem szívok cigarettát" - mondta. "A vágy a dohányzásra nagyon erős. Néha megígérem magamnak, hogy leszokom, de csak hazudok magamnak. A tüdőm rákényszerít a slukkolásra, így aztán tekerek egy pirulát" - mondta, hozzátéve, hogy mindezért az ördögöt hibáztatja, "mert az túl erős".

A BBC tudósítója szerint az első dolog, ami szembeötlött neki Blommal találkozva, hogy 114 éves kora ellenére milyen remek állapotban van. Magas, jó testfelépítésű, és még mindig segítség nélkül jár, ha lassan is. A hallása ugyan megromlott, de más baja nincsen. A hosszú élet titkát nem fejtette meg. "Csak egy dolog létezik, az ember [Isten] a fejünk felett. Övé minden hatalom, nekem semmim sincs. Bármelyik pillanatban feldobhatnám a talpam, de ő itt tart" - mondta.

29 évvel fiatalabb neje, Janetta szerint férje egész életében csak egyszer volt kórházban, akkor is csak a térdével. Dolgozni egészen nyolcvanas éveiig dolgozott. Nincs különleges diétán, neje szerint minden étkezéskor húst eszik, igaz, sok zöldséget is fogyaszt. Önállóan fürdik és öltözködik, bár neje szerint a cipőjét már nehezen húzza fel. A borotválkozáshoz néha az unokája segítségét kéri. Dolgozni viszont már nem nagyon dolgozik. Egykor minden nap fél ötkor kelt, most már sokkal tovább alszik, mert nem tud dolgozni. "Már egy létrára se tudok felmászni. Így csak üldögélek. Arra a nonszenszre, ami a tévében van, nincs időm" - mondta. (Via BBC)