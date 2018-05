A bobai mentős hidegvérrel meggyilkolt egy tizenéves lányt, aztán mindenkivel elhitette, hogy csak baleset volt

A 31 éves T. Gábor 2013-ban mentőápolóként dolgozott Vas megyében. Elismert tagja lehetett a közösségnek, korábban színész volt Kecskeméten, 2014-ben önkormányzati képviselőnek is megválasztották a lakhelyén, Bobán, és volt, hogy elsősegélyképzést tartott gimnazistáknak.



A 16 éves Klára (nevét megváltoztattuk) a helyi gimnáziumban tanult, nagyon érdekelte az egészségügy, 2013 márciusában pedig éppen egy elsősegélyversenyre készült. A mentős és a lány összeismerkedtek, a férfi segített neki a készülésben, egyre többet beszéltek a szakmáról, aztán pedig nagy titokban viszony alakult ki köztük.

Ez a viszony két éven keresztül tartott, és úgy lett vége, hogy a mentőápoló brutálisan meggyilkolta a fiatal lányt a saját házuk pincéjében, majd felhívta a lány apját, és közölte vele, hogy Klára balesetet szenvedett, ő pedig rohan oda, hogy segítsen rajta.

A férfi majd két hónapon keresztül mindenkivel elhitette, hogy lány legurult a pincelépcsőn, és épp ő volt az, aki perceken keresztül küzdött az életéért. Trükkök sorát vetette be, hogy ne derüljön ki, valójában ő vonszolta le a vérző, magatehetetlen lányt a pincébe, ahol megfojtotta.

A valóság azonban utolérte: kedden 25 év fegyházbüntetésre ítélte a Szombathelyi Törvényszék.

Ez olyan súlyos büntetés, hogy még T. Gábor sem akarta elhinni, az ítélethirdetés alatt végig rázta a fejét.

A vádiratból, az ítéletből és a tanúvallomásokból kirajzolódott a férfi és a lány kapcsolata, hogyan jutottak el a pincéig, és hogyan próbálta T. Gábor mindenkivel elhitetni, hogy nem ő ölte meg a lányt.

Fotó: Albert Ákos/444.hu

A férfi a biciklin ülve jött rá, a lánynak meg kell halnia

T. Gábor és Klára viszonya sosem volt egyenlő kapcsolat. A férfinak élettársa volt, a lánnyal való kapcsolatáról ő nem tudhatott, de Klára környezetéből is alig páran - némelyik barátnője, és idővel a nővére - tudtak arról, hogy találkozgat a férfival. Pedig a lány apja és T. Gábor kollégák voltak: a lány apja alpolgármester volt ugyanazon a településen, ahol T. képviselő.

A bíró szerint T. a befolyása alá vonta a fiatal lányt: olyasvalaki kellett neki, „aki mellett nagyobb eséllyel érvényesíthette az énképét”, a nála sokkal fiatalabb, tapasztalatlan lány pedig ilyen volt.

Majd két évig jártak össze, pedig T. ez alatt az idő alatt volt, hogy bántalmazta, a lány mégsem szakított vele. A lány édesapja azt hitte, hogy csak a szakmai érdeklődés miatt találkoznak egymással, de később kezdett neki gyanússá válni a dolog, ezért el is tiltotta őket egymásától. De ez nem akadályozta meg őket abban, hogy találkozzanak.

Így jött el 2015 júliusa. A lány egyedül tartózkodott otthon, T. pedig éppen a saját házát újította fel. Aztán a reggeli órákban azt mondta a várandós élettársának, elmegy, és felveszi a lottópénzt. Ehelyett azonban a lányhoz ment, akivel együtt voltak, majd jól össze is vesztek azon, hogy a lány nehezményezte, a férfi túl kevés időt tölt vele, és túl sokat a lakásfelújítással, meg a várandós élettársával.

Ez a téma már korábban is szóba kerülhetett köztük, de aznap délelőtt a lány nem hagyta annyiban, még azután is hívogatta T. Gábort, hogy az visszament az élettársához. Így a férfi egy idő után még egyszer és aztán még egyszer visszabiciklizett hozzá, hogy lecsitítsa.

A bíró szerint a lány szidalmazta a férfit, a születendő gyerekére is megjegyzéseket tett.

Erre T. Gábor bedühödött: megverte, az ajtófélfának lökte, majd felkapta és eldobta a 18 éves lányt.

A lány hét különböző sérülést szerzett a testén, a férfi egyet sem, pedig Klára próbált védekezni. Ezután a férfi ott hagyta a nappaliban a sérült, vérző, ájult lányt, és elindult hazafelé.

Útközben a biciklin azonban kapcsolt, végiggondolta a történteket, és

rájött, hogy a lány ezért simán feljelentheti, sőt, a kapcsolatukról is beszámolhat a várandós élettársának. Ezért ott és akkor úgy döntött, inkább visszamegy és megöli, majd a gyilkosságot balesetnek álcázza.

Úgy is tett, visszament a házba, ahol a lány még mindig ott feküdt vérző fejjel a nappaliban, a pincelejárat mellett, és éppen az ájulásból kókadozott.

Ami ezután következett, az a legdurvább thrillerekben szokott csak előfordulni .

Először T. Gábor levonszolta a lányt a pincébe, és beleverte a fejét egy gerendába.

Aztán ülő helyzetben a falnak támasztotta, elővette a telefonját és felhívta róla saját magát. Fogott egy törülközőt, feltakarította a vérnyomokat a nappaliban, majd kiment a házból, elbiciklezett a postáig,

és onnan felhívta a lány apját azzal, hogy Klára hívta őt az előbb, és azt mondta, leesett a pincébe, ezért indul hozzá segíteni.

Majd fogta magát, és visszament a házba, mintha nem járt volna ott korábban. El akarta kezdeni újraéleszteni a sérült lányt, hogy a kiérkező mentőknek majd azt tudja mondani, hogy megpróbálta megmenteni az életét, arrébb is vitte, és közben tárcsázta a mentőket. De lány ekkor még egyszer, utoljára felébredt, nyögni kezdett,ezért a férfi a földhöz csapta a fejét, majd a száját és az orrát befogta megfojtotta.

A bíró itt hangsúlyozta, hogy a lány még ekkor is menthető lett volna, ha a férfi orvost hív, de a fojtogatást már nem élte túl.

Vegyétek át tőlem, mert megdöglöm

Pár percre rá megérkeztek a mentők, közülük ketten is tanúvallomást tettek egy korábbi tárgyaláson. Egyikük azt mondta, a háznál nem várta őket senki, ők többször hangjelzést adtak, mire T. Gábor kiszólt a kerítésen, hogy a pincébe menjenek.

Ott pedig megláttak T-t, ahogy éppen a lány mellett térdelt, és mellkaskompressziót végzett. „Vegyétek át tőlem, mert megdöglök. Már tíz perce nyomom” - mondta nekik.

Fotó: Albert Ákos/444.hu

A mentők átvették, de lányt már nem tudták megmenteni, sem légzése, sem keringése nem volt. T. Gábor akkor azt mondta nekik, az áldozat a fejsérülése után felkelt, és nekiszaladt a pinceajtónak. Ez persze nem volt igaz, a mentők azonban nem látták okát annak, hogy kételkedjenek benne.



T. pedig tényleg mindent megtett, hogy bebiztosítsa magát:

A lány apján és a mentőkön kívül még a falu polgármesterét is felhívta azzal, hogy baleset történt, és ő siet megmenteni a lányt.

A rendőröknek megmutatta a hívásnaplót, amely bizonyította, hogy a lány hívta őt (persze ő hívta saját magát a lány telefonjáról)

Tényleg imitálta, hogy újraéleszti a lányt.

Sőt, amikor már ott voltak a mentők, és a lány nővére is befutott, észrevette, hogy nem takarított fel egy vérfoltot a nappaliban:

Erre kért egy pohár vizet, mondván, hogy szomjas, és ráöntötte a vérfoltra. Majd elnézést kért, azt mondta, fáradt, kért egy törülközőt és fetakarította a vizet, és egyúttal a vérfoltot is.

Feltűnt, hogy nem fújt levegőt a szájába

T. Gábor taktikája bevált, a rendőröket és a mentőket is megtévesztette, így az ügyet először csak balesetként kezelték. Ez egészen addig tartott, amíg meg nem érkeztek az első orvosi szakvélemények, amely kimutatták, hogy idegenkezűség történt.

Végül másfél hónapra rá a rendőrök letartóztatták T. Gábort.

A férfi körül ekkor már fogyott a levegő, a megyei lap szerint kollégái a mentőállomáson aláírásokat gyűjtöttek azért, hogy ne kelljen együtt dolgozniuk vele. Az orvosi szakvélemények mellett pedig a tanúk is elkezdtek beszámolni gyanús dolgokról, a házhoz kiérkező mentők a tárgyaláson megjegyezték például, hogy hiába végzett a férfi újraélesztést a lányon,

az feltűnt nekik, hogy levegőt nem fújt a szájába.

Az édesapa pedig busszal sietett haza a lányához, neki a buszsofőr mondta, hogy T. Gábor kerékpárja már azelőtt a házuknál volt kitámasztva, mielőtt felhívta volna őt a baleset hírével.

Már aznap este új szeretőt keresett magának

T. Gábor 2015 szeptemberében került előzetesbe, azóta ki sem engedték. A bíró szerint a rendőröknek több ellentmondásos vallomást is tett, a tárgyaláson pedig már egyáltalán nem volt hajlandó beszélni. Csak annyit mondott, hogy sajnálja, nem akart fájdalmat okozni. Végül a bántalmazások egy részét beismerte, de a gyilkosságot nem, azt mondta, a kiérkező mentők látták el szakszerűtlenül a lányt. De ez nem volt igaz.

A bíró szerint T. egyszerűen a veszekedés miatt indulatos lett, megverte a lányt, majd pedig eldöntötte, hogy az egészet balesetnek kell beállítani. Ehhez viszont nem hagyhatta életben a lányt.

Az álca létrehozásához ráadásul felhasználta az egészségügyi szaktudását is. „El kellett játszania a segítő barát szerepét, ami kezdetben sikeres volt” - mondta a bíró.

Azonban egy pillanatig sem volt őszinte. A bíró külön kiemelte, hogy a fiatal lány halála mindenkit megrendített, aki a helyszínre érkezett, mindenkit, kivéve T. Gábort. Erről a többi tanú számolt be. Aztán pedig még az is kiderült, hogy T. még aznap elkezdett kommunikálni egy másik nővel a telefonjával, több mint száz sms-t küldött neki, és szexuális ajánlatot is tett.

„Megbánó magatartásról nem lehet beszélni” – mondta elcsukló hangon a bíró. Ezért ítélte életfogytig tartó fegyházbüntetésre a férfit. Legkorábban 25 év múlva szabadulhat. Az ítéletet T. és a védője nem fogadták el, fellebbezést nyújtottak be, az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.