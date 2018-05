A Hasbro levédette gyurmája szagát

A Play-Doh már a magaskultúra része lett, ezt a halmot a Christie's árverezte el idén májusban. Fotó: DON EMMERT/AFP

Május 18-án az amerikai szabadalmi hivatal védjegyet jegyzett be a Hasbro népszerű gyurmája, a Play-Doh szagára, ami a bejegyzés szerint "édes, enyhén pézsmás, vaníliás illatt cseresznyés jegyekkel, mely keveredik a gyurma sós, gabonalapú alapanyagának szagával".

Hogy pontosan miért kellett szabadalmaztatni a gyurma szagát? A Quartz szerint a Hasbro nem attól tartott, hogy más gyurmagyártók le akarják koppintani a jellegzetes illatot. A cég szóvivője szerint a gyurma szaga "1956 óta változatlan, így fontos márkajellegzetesség, mint a logó, a csomagolás és a gyurma textúrája".

Jeffrey E. Jacobson szabadalmi ügyvéd szerint azért más is állhat a szabadalom mögött. Ha direktbe a Play-Doh szagát még nem is próbálta lekoppintani senki, az valójában a gyurma máig titkos összetételéről is árulkodhat, "már amennyiben az illat köthető egy konkrét összetevőhöz", mondta a Quartznak.

A szagok szabadalmaztatása amúgy kifejezetten nehézkes, például azért, mert csak olyan szagokat lehet egyáltalán szabadalmaztatni, amelyek "nem szükségszerűek a termék működéséhez". Magyarán, parfümök, dezodorok illatát nem lehet szabadalmaztatni. De ez csak a kisebbik nehézség. A szabadalmi hivatal dolgozóival szemben nem elvárás a kifinomult szaglás, így ha a szabadalom egy taplóorrú hivatalnokhoz kerül, akkor a beadványozónak keresnie kell egy olyan hivatalnokot, aki képes felismerni, vagy legalább megkülönböztetni illatokat.