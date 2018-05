Betiltaná az egyszer használatos műanyag eszközöket az Európai Bizottság

Ambiciózus tervvel állt elő hétfőn az Európai Bizottság: be akarja tiltani az egyszer használatos műanyag eszközök forgalmazását. Frans Timmermans, a Bizottság alelnöke szerint "műanyagba folytjuk az óceánjainkat, ami hatással van a táplálékláncra és az emberi egészségre. Benne van a levegőben, az óceánjainkban, a táplálékunkban és a testünkben".

A bizottság tervei szerint betiltanák a legsúlyosabban szennyező egyszer használatos műanyagtermékek forgalmazását. Így búcsút mondhatnánk a szívószálaknak, a műanyag fülpiszkálóknak, eldobható eszcájgnak és a műanyag horgászfelszereléseknek is. Ennek persze feltétele, hogy a Bizottság javaslatát az EU 28 tagállama is jóváhagyja. Így még legalább egy év, mire a bizottsági javaslatból európai jogszabály lehet.

A terv szerint a könnyen helyettesíthető műanyag eszközöket betiltanák, a nehezebben pótolhatók forgalmának csökkentését a tagországok maguk szabályozhatnák. Emellett támogatnák a betéti díjas rendszerek bevezetését, és a gyártókat is kötelezhetnék a hulladékkezelés költségeinek részbeni fedezésére. A Bizottság tervei szerint 2025-re a műanyagpalackok 90 százalékát újra kellene hasznosítani.

Timmermans szerint javaslatuk a gyakorlatban azt jelenti, hogy "az áruházak polcain nem lesznek majd egyszer használatos műanyag fülpiszkálók, lesznek viszont helyettük környezetbarátabb anyagokból készültek. Ugyanez lesz a szívószálakkal, koktélpálcikákkal, eldobható eszcájggal. Vagyis továbbra is lehet majd piknikezni, koktélozni és fület tisztítani, csak még a lelkiismeretünk is tiszta lehet, hogy ezzel nem károsítjuk a környezetet" - mondta Timmermans, amihez csak annyit fűznék hozzá, hogy bár a vattás műanyagpálcikákat fülpiszkálónak nevezzük, lehetőleg senki se turkáljon azzal a fülében, mert rohadtul egészségtelen és veszélyes. Ettől az egy apróságtól eltekintve Timmermans javaslata kifejezetten jó ötlet:

csak ezeknek a termékeknek a betiltása évi 3,4 millió (!!4!) tonna műanyaghulladéktól szabadítaná meg Európát, ami évi 3,7 millió tonnával csökkentené az EU széndioxid-kibocsátását. Már ha a javaslatban erősen ellenérdekelt műanyagipari lobbi meg nem fúrja. (Via The New York Times)