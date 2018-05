Kitiltották az V. kerület sétálóutcáiról a beerbike-okat és a segwayeket

Június közepétől végre eltűnhetnek Budapest belvárosának sétálóutcáiról a segwayező-beerbike-ozó turisták. Az V. kerületi önkormányzat képviselő testülete új szabályozásában az elektromos kerékpárok, riksák, elektromos rollerek, hoverboardok, elektromos gördeszkák használatát is megtiltotta az önkormányzat tulajdonában levő gyalogutakon és gyalogos övezetekben.

Halkan jegyzem meg, hogy a hatályos KRESZ alapján kerékpárral, beerbike-kal, riksával amúgy sem lehetne járdán vagy sétálóutcán közlekedni. Ezt meg is ismételném kerékpáros társaim kedvéért:

a járdán a KRESZ hatályos előírásai szerint legfeljebb 12 éven aluli gyermekek kerékpározhatnak;

ez alól egyedül az jelent kivételt, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre. Ekkor legfeljebb 10 km/h-ás sebességgel a járdán is lehet közlekedni. Ezért ezúton is kérném minden kerékpáros társamat, hogy takarodjon le a járdáról, ami amúgy is tökéletesen alkalmatlan terep a kerékpározásra a gyalogosok miatt. Köszönöm!

A belváros a többi, a KRESZ-ben még nem szabályzott eszköz használatának tiltását azzal indokolta, hogy ezeket a járműveket jellemzően gyakorlatlan személyek használják, relatív nagy sebességükkel így komoly veszélyt jelentenek a gyalogosokra.

A rendelet alapján a szabály megsértői akár 150 ezer forintos pénzbüntetésre vagy 50 ezer forint helyszíni bírságra számíthatnak. (Via Index)