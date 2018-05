Német mérnökök: Nem kell 3 autó a családnak!!!

Egy a zsúfolt városi utcákra. Egy, amivel nem gond a terep. És egy, amibe az egész család befér (cuccokkal). Ez kapásból 3 autó – lenne, ha a mérnökök és dizájnerek nem oldották volna meg egyetlen kocsival. Háromszor!



Hány autóra van szüksége egy átlagos családnak? Első látásra meghökkentőnek tűnik a kérdés, hiszen egyetlen autó megvásárlása is komoly érvágást jelenthet. Ettől még nem ördögtől való belegondolni, vajon hány kocsival tudnánk lefedni az összes lehetséges igényt?

Természetesen olyan, hogy átlagos család, nincs. Az egyik a belvárosban lakik, a másik az erdő szélén; az egyik kirándulni jár, a másik munkába és suliba járáshoz használja az autót – és így tovább. Ha azonban elkezdjük csoportosítani a lehetőségeket, hamar kiderül, hogy mindegyik beosztható 3 nagy csoportba – azaz a legtöbb igény 3 autótípussal lefedhető.

Először is – még ha nem is ott lakunk - kell egy városi autó: legyen könnyen navigálható, hogy bárhol el tudjunk surranni vele és könnyen lehessen parkolni. Aztán kell egy olyan, amivel könnyen tudunk szállítani: beférnek a gyerekek, a heti nagybevásárlás vagy akár egy bútor. Végül – feltéve, hogy nem csak a városban és környékén mozgunk egész évben – jól jön egy terepjáró is: bírja a rázós utakat és a meredek emelkedőt.

Három autó tehát elégnek tűnik – főleg, ha feltesszük, hogy legalább az egyik elég sportos és funky ahhoz, hogy ne kelljen erre külön egy negyedik autót is venni. No de hogyan válthatja ki ezeket egyetlen verda? Itt jönnek képbe a német tudósok… vagyis az Opel mérnökei.

A városi forgalomban és terepen egyaránt elemében levő, tágas, mégis stílusos, magyarul gyakran szabadidőként is emlegetett SUV kategóriát nem ők találták ki. Mégis elévülhetetlen érdemeket szereztek abban, hogy – „a jövő mindenkié” gondolatnak megfelelően – szélesebb körben elérhetővé tegyék az SUV-kat és azokat a megoldásokat, amiknek köszönhetően nem kell kompromisszumot kötni.

Az Opel három SUV modellel is előállt, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt – a könnyű beazonosíthatóság kedvéért mindegyik neve X-szel egészült ki.

Az X-család legkisebb tagja a már 3 999 000 Ft-tól elérhető Crossland X. E sportosan szexi autóval járja az országot Mautner Zsófi gasztroblogger is.

– mádom, hogy minden helyzetben bevethető” – meséli róla – mert az ember soha nem tudhatja előre, hogy pontosan melyik tulajdonságára lesz szükség. Március közepén például engem is meglepett egy hirtelen hóvihar az Alföldön… de szerencsére a Crossland X ezt is bírta.

A második a sorban a 4 690 000 Ft-tól elérhető Mokka X. Nagy hasmagassága miatt az idősebbek körében is népszerű: könnyű a be- és kiszállás, emellett biztonságérzetet is ad, hogy a vezető felülről szemlélheti a többi autót. Az akár 1372 literesre növelhető csomagtartóval megáldott Mokka X akár 4x4 intelligens összkerékhajtással is rendelhető.

A legnagyobb testvér Grandland X még több prémium megoldást kínál 5 825 000 Ft-tól, és májusban készletről akár 1 100 000 Ft kedvezménnyel megvásárolható. A milliós kedvezmény 1.6-os dízel Enjoy felszereltségű, téli csomaggal felszerelt modellekre vonatkozik, melyekben többek között 360 fokos tolatókamera, sávelhagyás-jelző, jelzőtábla-felismerés és hétcolos színes érintőképernyő is van.

Gundel-Takács Gábor is ezt a modellt választotta – és nem csalódott. – Évente átlag 35 000 km-t autózom, ezért nagyon fontosak a speciális ülések és az, hogy a Grandland X-et igazi élmény vezetni – mondja. – Most, hogy a gyerekek kirepültek, nekem is mások az igényeim. Egy sportosabb autóra vágytam, amibe ha úgy adódik, 4 felnőtt is kényelmesen befér – vagy egy csomó bőrönd… és nem, nem az Áll az alku miatt…