Nemzethalál: veszteséges lett az Orbán család egyik legfontosabb bányászati cége

A G7 írta meg, hogy 2 nyereséges év után 2017-ben újra veszteséges lett az Orbán család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye: az előző évben a Gánt Kő és Tőzeg Kft.-ből 730 millió forintot vett ki a miniszterelnök családja, de most nem tud osztalékot fizetni a társaság utódcége: bár a költségek is csökkentek, nem annyira, mint a bevételek, így a 2016-os közel 270 milliós profit után 2017-ben 34 milliós veszteség jött.

A céget tavaly darabolta fel a miniszterelnök rokonsága: előtte a kormányfő édesanyja, édesapja és testvére tulajdonában volt a cég, de ez 2017 október 1-én megváltozott: a Gánt Kő Kft. nevű utódcég (aminek még nem ismert az eredménye) csak idősebb Orbán Győzőé lett, míg a vállalatból kiváló Hahót Tőzeg Kft. Orbán Győzőnéhez és ifj. Orbán Győzőhöz került.

Orbán Viktor miniszterelnök és az édesapja, Orbán Győző a futball-Eb selejtezőjében játszott Magyarország–Észak-Írország meccsen a budapesti Groupama Arénában 2014. szeptember 7-én. Fotó: Beliczay László / MTI

A G7 azt írja, hogy a cégek szétválasztásához több olyan iratot le kellett adniuk, amiket amúgy nem hoztak volna nyilvánosságra, így derült ki például, hogy a cégnek van egy girokoptere, hogy a cég Mészáros Lőrinc testvérével is üzletel, illetve azt is megtudhattuk, hogy a tulajdonosok nem szokványos módszerrel vesznek ki pénzt a cégből.

A Gánt Kő Kft. árbevétele is csökkent (vélhetően a szétválás miatt is): 2016-ban még több mint 460 milliós forgalma volt, 2017-ben már kevesebb mint 410 millió forint. De a nagy különbség, hogy amíg 2016-ban további 315 millió forint befolyt a botfai bánya bányászati jogának eladásából, és így az árbevételen felül 350 milliós egyéb bevétel is volt, most csak 6 millió forint az egyéb bevétel. (G7)