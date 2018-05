Ököllel ütötte a fiatal nő fejét egy New Jersey-i rendőr

Kényszerszabadságolta két rendőrét a New Jersey-i Wildwood rendőrsége, miután felkerült egy videó a netre arról, hogy hogyan bántalmaztak egy fiatal nőt a strandon a hétvégén.

Az Egyesült Államokban most vasárnap ünnepelték a háborúk veteránjainak emléknapját. Amerikában ez is afféle piknikezős ünnep, az utolsó májusi hétvégén már általában strandidő van. Emily Weinman is a strandon bulizott, amikor a wildwoodi rendőrök igazoltatni akarták, mert azt gyanították, hogy fiatalkorúként fogyaszt alkoholt. Az Egyesült Államokban 21 év az alkoholfogyasztás korhatára, Weinman pedig csak húsz éves, így gyanújuk megalapozott volt.

Weinman saját, időközben törölt Facebook-posztja szerint nem volt hajlandó megadni a nevét a rendőröknek, akik ekkor fizikai erőszakhoz folyamodtak. Weinman ellenállt, a felvételek szerint amikor az egyik rendőr földre vitte, kirúgott lábával a másik felé. A fejét lefogó rendőr ekkor

ököllel arcon ütötte,

majd fojtófogásban vitte földre.

A hatóságok az eset után először csak a nő ellen emeltek vádat rendőri intézkedéssel való ellenszegülés és hatósági közeg bántalmazása miatt. Utóbbit a hivatalos vád szerint "testnedvei köpködésével" követte el. Az őrizetbe vételéről nyilvánosságra került felvételek alapján aztán a két rendőr ellen is vizsgálatot kezdtek. (Via BBC)