Van remény, hogy nemsokára újra bölénycsordák lepjék el Európát

A dél-kennemerlandi nemzeti park bölényei télen. Fotó: Hugo Willocx/Biosphoto

Amilyen hitetlenkedés fogadta, annyira sikeresnek bizonyult a Hollandia északi részén fekvő Dél-Kennemerland Nemzeti Park kísérlete. A park tengerparti dűnéi közé európai bölényeket telepítettek, melyek a park munkatársainak vizsgálatai szerint remekül érzik magukat.

Ez azért meglepő, mert a bölényekről, melyek Európának ezen a részén már évszázadokkal ezelőtt kipusztultak, eddig úgy tartották, hogy erdei állatok. Ez pedig jelentősen korlátozta az újratelepítési programot is, ezért jelenleg a tenyésztés ellenére is csak 7000 példány van a világon.

"Az emberek azt gondolták, bölény és dűne? A hollandok hülyék! De működik, láthatjuk, hogy a csorda jól érzi magát, és gyarapodik" - mondta Yvonne Kemp, a nemzeti park bölényprogramjának vezetője.

Kempék azután kezdtek kísérletezésbe, hogy feltűnt nekik, az erdőkben tartott vadbölények telente rendszeres táplálásra szorultak, ami "nem túl természetes". Ebből arra következtettek, hogy a bölény talán mégsem erdei állat, és ezt a tézisüket most igazolva látják. Felfedezésük alapján így már nem feltétlenül kell nagy, egybefüggő erdőket keresni bölények telepítéséhez, így már Svédország, Svájc és Nagy-Britannia is érdeklődik a bölénycsordák betelepítése iránt. (Via The Guardian)