A brit védelmi miniszter nem bírt egyenes választ adni a kérdésre, úgyhogy egyszerűen lekeverték élő adásban

Szergej Szkripal, az orosz exkém megmérgezése hatalmas felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában, és a nyugati szövetségi rendszer tagjai egyetértettek benne, hogy Oroszország áll a támadás mögött. Gavin Williamson védelmi miniszter mégis sok kritikát kapott, amikor azt nyilatkozta a mindent tagadó Oroszországról, hogy

„fogja be és menjen haza.”

Erre a hetekkel korábbi esetre próbált rákérdezni az ITV reggeli műsorában Richard Madeley műsorvezető. Mint utóbb elmondta, az idegesítette, hogy a miniszter azóta sem reagált érdemben az ügyre.

A miniszter egy szafariparkból jelentkezett be a műsorba, ugyanis éppen azt jelentette be, hogy Nagy-Britannia katonákat küld Malawiba, megvédeni az elefántokat az orvvadászoktól. Miután ezt a témát kitárgyalták, Madeley feltette a kérdést: „Ön azt mondta Oroszországnak, hogy fogja be és menjen haza. Most már bánja ezt? Nem gondolja, hogy kissé túl közvetlen hangnemben szólalt meg?”

Ezután kezdődik a kínos hablatyolás.

Válasz helyett a miniszter először arról beszél, mennyire tiszteli a mérgezés után az áldozatokat ellátó egészségügyi dolgozókat.



De a műsorvezető félbeszakítja, hogy majd később beszélhet az egészségügyi ellátásról, de most válaszoljon a kérdésre.



Erre azt kezdi magyarázni a politikus, mennyire összekovácsolta az országot a támadás.



Az egyre idegesebb műsorvezető újra megkéri, hogy a kérdésre válaszoljon.

A miniszter a támadás súlyosságát ecseteli.

A műsorvezető figyelmezteti, hogy mindenki tudja, mennyire durva volt a támadás, de nem ez volt a kérdés. Hanem az, hogy miért beszél úgy, mint Donald Trump.

Mire a miniszter aláhúzza a szövetségesekkel való összefogás fontosságát...

És ekkor a műsorvezető azt mondja, hogy elég volt, az interjúnak vége, és lekeveri a köpni-nyelni nem tudó minisztert.

Richard Medeley utólag azt írta az esetről, hogy soha nem volt még ilyen népszerű húzása, és nem csak a kollégái gratulálnak neki, hanem az utcán is megállítják. A műsorvezető ezek után úgy döntött, hogy mostantól mindig így fogja csinálni: ha három próbálkozás után sem kap választ, félbeszakítja az interjút. Véleménye szerint ettől a módszertől ugrásszerűen nőne a politikai viták színvonala, és a nézők is imádnák.