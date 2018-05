Bűnösnek vallotta magát az álszaúdi álszultán

26 embert sikerült átvernie egy magát a szaúdi király család tagjának, Szultán bin Hálid al-Szaúdnak kiadó férfinak. Neki:

Anthony Gignac a miami rendőrség felvételén Fotó: közkincs

Valójában Anthony Gignacnak hívják, és semmi köze Szaúd-Arábiához. Az elmúlt két évben mégis mintegy nyolcmillió dollárt (~2,2 milliárd forintot) sikerült kicsalnia világszerte. Ezt maga vallotta be Miamiban, a bírósági tárgyalásán, amikor bűnösnek vallotta magát.

Gignac és társai az összecsalt pénzből nagy lábon éltek, Ferrarikat, Rolls Royce-okat, Rolex karórákat, Cartier ékszereket vásároltak, és még egy két hálószobás házat is Biscayne Bay egyik legmenőbb részén, Fisher Islanden.

Gignac, aki azt terjesztette magáról, hogy diplomáciai mentessége van, és pár óránként be kell jelentkeznie az amerikai külügyminisztériumnál is, a pénzen kívül értékes ajándékokat is szerzett áldozataitól. "Drága festményeket és ékszereket is kapott" - állítja az amerikai szövetségi ügyészség.

Gignac amúgy kolumbiai származású, de már az 1990-es évek óta Floridában él. Tavaly novemberben bukott le, amikor egy más nevére kiállított, hamis útlevéllel repült Londonból New Yorkba.

Lebukása után házkutatást tartottak nála, a Diplomáciai Védelmi Szolgálat nyomozói ekkor találták meg hamis névjegyeit, amelyeken különböző címeket - Őfelsége, Herceg, Szultán - adományozott magának. De találtak hamis diplomata rendszámokat, hitelkártyákat, több ezer dollár képszpénzt és a szaúdi királyi család egyik tagjának nevére kiállított pénzügyi iratokat is.

Gignac beismerő vallomása szerint ő és társai 2015-ben hozták létre Marden Willams International névre keresztelt kamu befektetési cégüket. A bepalizott befektetőknek azt állították, hogy Gignacnak a királyi család tagjaként exkluzív üzleti lehetőségei vannak, például egy szaúdi cégben. Egy áldozatuk csak erre a 5 millió dollárt adott. (Via Miami Herald)