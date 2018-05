Dúró Dóra kész visszaadni parlamenti mandátumát

"Számomra tényleg a Jobbik egyben tartása volt a legfontosabb" - írja Facebook-posztjában Dúró Dóra azután, hogy a Jobbik frakciója kedden úgy döntött, kizárják a frakcióból. Dúró volt a frakció egyetlen tagja, aki csatlakozott a Jobbik tisztújító kongresszusán az elnökválasztáson alulmaradt Toroczkai László új pártplatformjához, illetve az elnökválasztáson Toroczkai helyetteseként indult.

"Méltósággal tudomásul veszem, de megdöbbentett a bajtársnak hitt frakciótársak konkrétumok nélküli, koncepciós döntése" - írta. Mint írta, Toroczkai és ő 46 százalékos támogatást kaptak a tisztújító kongresszuson, ami után ő reményét fejezte ki, hogy "az elnökség a mostani platform energiáját is be tudja csatornázni, helyet talál neki nemzeti néppártunkban". Akkor arról is beszélt, hogy ha a párt máshogy döntene, akkor ő kiszállna a platformból, mert neki a Jobbik egysége a legfontosabb. "Úgy látom, nem mindenki ezt a szempontot helyezi előtérbe" - írta.

Dúró arról is írt, hogy "sok csalódás után az elmúlt hónapokban már többször közeli realitássá vált számomra, hogy mással foglalkozzak, és el is kezdtem például intenzíven angolul tanulni, felsőfokú nyelvvizsgára készülve, hogy készen álljak egy civil életre" - írta.

Dúró kizárása után Toroczkai László is bejelentkezett a Facebookon. Bár nem túl konkrétan, de arra utalt, hogy Mi Magunk néven létrehozott platformja önállósulhat és új párttá alakulhat.