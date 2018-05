És igen, sikerült: Szijjártó találkozott Pompeóval

A nagy pillanat. Fotó: JIM LO SCALZO/MTI/MTVA

Az amerikai külügyminiszter magyar idő szerint szerda délután fogadta magyar kollégáját Washingtonban. Ez a legmagasabbszintű diplomáciai aktus a két ország között, amióta a Fidesz 2010-ben kormányra került.



Szijjártó Péter a találkozó után a közmédiának azt mondta: megerősítették, hogy az Egyesült Államok természetes szövetségesesként tekint Magyarországra és az egész közép-európai térségre. Szijjártó biztosította amerikai partnerét arról, hogy „Magyarország nem fog beállni az Egyesült Államokat most már lassan hobbiszerűen bíráló európaiak sorába”.

Továbbra is együttműködünk rendkívül fontos külpolitikai kérdésekben, így az ENSZ-reform vonatkozásában és abban a tekintetben is, hogy Izraellel szemben tisztességes nemzetközi megközelítést szeretnének kivívni. Hozzátette: együttműködünk továbbá az illegális migráció és a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint abban is, hogy világszerte a keresztény közösségeket megvédjük. (MTI)