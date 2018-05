Nagy István: Az új állattenyésztési törvény megteremti a lehetőséget a határokon túlra is kiterjeszteni a cégek tevékenységét

25 év után megalkotunk egy új állattenyésztési törvényt, ez olyan lehetőséget ad a szakmának, amellyel élnie kell – mondta Nagy István agrárminiszter Herceghalmon.

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége küldöttközgyűlésén a miniszter elmondta, hogy a törvény megalkotását az őszi törvényhozási időszakra tervezik, és a jogszabály keretet fog adni a magyar tenyésztés-szervezés értékeinek megvédéséhez, és megteremti a lehetőségét annak, hogy ezek a szervezetek a határokon túlra is kiterjesszék a tevékenységüket.

Az agrárminiszter szerint „erős magyar mezőgazdaság nincs erős, szuverén magyar állattenyésztés és fejlett tenyészállat-előállítás nélkül”. 2018-ban is elérhetővé tesznek a fajtaegyesületeknek és a szakmai szövetségeknek 1,3 milliárd forintnyi támogatást.

Nagy István beszélt arról is, hogy nem halogatható tovább az agrár-felsőoktatás és szakoktatás felülvizsgálata sem, és az újjászervezésük után igazodniuk kell a 21. század kihívásaihoz. 2020 után több szempontból is új időszak kezdődik, és nem csak új EU-s költségvetési ciklus kezdődik, hanem megváltoznak a prioritások és az ezekre épülő támogatások is – mondta az agrárminiszter, aki szerint hangsúlyozniuk kell az állati termékek piaci értékesítésében a GMO-mentességet.

Az MTI szerint Farkas Sándor parlamenti államtitkár, a MÁSZ elnöke a köszöntőjében arról beszélt, hogy sikeres, minőségi takarmány-előállítás nélkül nincs sikeres állattenyésztés, meg kell felelni a piac kihívásainak, és nagyobb feldolgozási szintet kell elérni, hogy: