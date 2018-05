Figyelmeztetés nélkül ürítették ki a ferencvárosi utcákat, egy forgatás miatt

Belső-Ferencvárosban május 30-án délelőtt több utca lakosait zöld láthatósági mellényes biztonsági emberek felszólítottak, hogy autóikkal azonnal hagyják el a szalagokkal lezárt területet, keressenek maguknak máshol helyet, ugyanis az környéken egy héten keresztül filmet forgatnak. Aki nem állt el vagy akivel nem találkoztak, annak az autóit elszállították. A lakók egy részénél ezzel betelt a pohár, volt aki az emeletről tartós tejjel bombázta a kiérkező darus kocsit.

Tréler szállította el a lakosok kocsijait a Lónyay utcából.

A IX. kerület belső részein az utóbbi években sűrűn követik egymást a filmforgatások. A folyamatos filmezést nem sikerült megszokniuk a ferencvárosiaknak. Az utcáikat lezárják, a forgalmat elterelik, a parkolóhelyeiket, a járdákat elfoglalják, boltjaikat, üzleteiket becsukják. Amikor a Bakáts téren forgatták a HHhH című második világháborús filmet, akkor napokig éjszakába nyúló puskaropogástól zengett a kerület belső része. A legnagyobbat azok szívják, akiknek az ablaka alá állítják a mobil áramfejlesztőt, aminek nemcsak a hangja, de a bűze is kegyetlen. A stábok gyakran szinte megállítják az életet a kerület egyes részein. Olyan is előfordult, hogy a Csarnok téren a tulajdonosok háta mögött lefizették az egyik lakást éppen felújító munkásokat, hogy szüneteltessék az ügyködést, mert zavarják a forgatást.

A Heydrich elleni merényletről szóló HHhH című film forgatása a Bakáts téren 2017. áprilisában.

Több közös képviselővel is beszéltünk, akik elmondták, hogy az önkormányzat szokás szerint elmulasztotta előre tájékoztatni a lakosokat arról, hogy forgatási helyszínné változik a lakókörnyezetük. Sőt az egyik érintett helyszínen, a Lónyay utcában lakó alpolgármester, Zombory Miklós is értetlenkedve telefonált a hivatalba. Hiába. Az egyik közös képviselő a polgármester titkárságánál is érdeklődött, de elsőre ők sem tudtak a lezárásról, majd később azt a tájékoztatást adták, hogy a közterület lefoglalására a polgármester személyesen adott engedélyt.

A The Alienist című sorozatot forgatják a Lónyay utcában, szintén 2017 áprilisában. Fotó: Index.hu

Bácskai János pontosan tudja, hogy a kerületben konfliktusokat okoz a sok forgatás. Ezért 2017. novemberben pont ő nyújtott be módosítást a forgatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelethez, amiben három fontos pontban próbálta kezelni a helyzetet:

A polgármester javaslatára határozatot hoztak, hogy az érintett lakosokat megfelelő módon tájékoztatni kell minden forgatással kapcsolatos körülményről. Kötelesek alternatív parkolási lehetőséget biztosítani és a zajkeltésre alkalmas eszközök használatát be kell tiltani. Ezen felül az érintett társasházak részesedést kapnak a területfoglalás díjából.

2016. Lónyay utca: The Coldest City című hidegháború korabeli thrillert forgatják Charlize Theronnal.

A közös képviselők, akikkel beszéltünk, arról panaszkodtak, hogy egyelőre semmilyen tájékoztatást sem kaptak a forgatásokról, az autókat szerda éjjel már elszállították, a házak az anyagi kompenzációval még sosem találkoztak, egyébként a leveleikre sosem kapnak választ a polgármestertől. Az egyik megkérdezett így summázta a helyzetet:

„Az önkormányzatot már csak az itt élők zavarják a munkában.”

Csütörtök reggeli helyzetkép a Lónyay utcában. Fotó: Ács Dániel/444

Miután már a Kinizsi utca környékét teljesen kiürítették, a filmesek elfoglalták a területet, az autókat elszállították, a környéken élők túl voltak az első dührohamukon, a gyártó cég, a Proton Projekt kft. kicelluxozott egy cetlit, amiben utólag tájékoztatta az embereket, hogy egy időre elfoglalták a területet, és a Bálna parkolójában intéznek nekik parkolót. Bácskai Jánost levélben kérdeztük az esetről, cikkünk megjelenéséig nem reagált megkeresésünkre.