Igazi, olaszos mesterpoénnal alakult meg az establishmentellenes Lega-M5S kormány

Mégiscsak Giuseppe Conte, a márciusi választásokon győztes Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Lega jelöltje lett az új olasz kormányfő, miután csütörtök este elfogadta a kormányalakítási megbízatást az államfőtől.



Conte második nekifutásra lett miniszterelnök, elsőre ugyanis Sergio Mattarella államfő nem fogadta el tervezett kormányának egy tagját, a pénzügyminiszter-jelölt Paolo Savonát. Conte ezután visszadta a megbízást.

A kibontakozó belpolitikai válság eléggé megrázta az olasz gazdaságot, új választások kiírásának lehetősége is felmerült. Az 54 éves jogász csütörtök este aztán másodszor is lehetőséget kapott: a választásokon győztes két párt mögötte állt, Mattarellától újabb megbízást kapott, amit el is fogadott.

Giuseppe Conte immár kormányfőként távozik az elnöktől. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Conte nem sokkal azután, hogy távozott az elnöktől, be is mutatta kormányát: Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője a gazdasági fejlesztési, jóléti és munkaügyi tárcák élére került, Matteo Salvini, a Lega vezetője a belügyminisztériumot kapta meg, és mindketten egyben miniszterelnök-helyettesek is lesznek. Az MTI jelentése szerint az M5S és a Liga majdnem ugyanannyi tárcát kapott. A külügyminiszter az EU-szakértő Enzo Moavero Milanesi lett.



Paolo Savona, akit az államfő korábban túlzottan Európa-ellenesnek tartott és megvétózta pénzügyminiszteri jelölését, EU-ügyi miniszter lett.

Külön tárca nélküli minisztert neveznek ki Dél-Olaszország felzárkóztatására, valamint a fogyatékkal élők segítésére.

Giuseppe Conte kijelentette, hogy az M5S-Liga kormány megvalósítja a két párt közti kormányszerződést, és jobbá teszi az olaszok életét.