A néppárti politikust várhatóan leváltják a pénteki parlamenti szavazáson, Mariano Rajoy is erre számít, és már el is ismerte, hogy vesztett. „Megtiszteltetés volt Spanyolország miniszterelnökének lenni. Megtisztelő, hogy egy jobb Spanyolországot adok át, mint amilyet kaptam” - mondta Mariano Rajoy a madridi parlamentben. A konzervatív kormányt automatikusan a Pedro Sánchez vezette szocialisták váltják, Rajoy már gratulált is Sáncheznek.

Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP