Zámbó Krisztián Zámbó K. Jimmbó néven folytatja

Zámbó Jimmy mérsékelten sikeres fia úgy döntött, új művésznevet választ magának, így mostantól

Zámbó K. Jimmbó

néven szerepel - értesült a Bors. Zámbó Krisztián Zámbó K. Jimmbó nemrégiben új életet kezdett, el is költözik Visegrádra, és szeretne új emberré válni. Állítja, művésznevének semmi köze édesapja nevéhez, mint mondta, „aki bántott, az most is fog, aki szeret, az ezután, az új névvel is fog. Ez a változás nagyon kellett nekem, a lelkemnek. Jimmbó egy meséből van, és gyerekkoromban hívtak így, de nincs köze apuhoz és a Jimmy névhez”. Hogy melyik meséből, a cikkből nem derül ki, és sajnos az internet sem segített megtalálni.

Zámbó K. Jimmbó szeretne „végre valami maradandót, minőségit és nagyon jót letenni az asztalra, amire mindenki büszke lehet.” De a legnagyobb célja mégis egy saját család és egy szép, meghitt, nagy esküvő. Meg egy gyerek.