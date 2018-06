Ha hasznos szobatársat akarsz, költözz össze pókokkal!

Értem és megértem azokat, akik undorodnak, netán rettegnek a pókoktól. Nincs ezen mit szégyelni, az Amerikai Rovarászban már 2013-ban tanulmány jelent meg az arachnofóbiás rovarászokról. Lássuk be, a pókok fura szerzetek a hosszú lábaikkal, meg a csáprágóikkal, amikkel akár komoly fájdalmat is okozhatnak. Mégis azt ajánlom, hogy ne öljék meg a pókokat.

Otthonunk remek terep a pókoknak, a gyakorlatilag minden mérsékelt övi otthonban előforduló álkaszáspókfélék például egész életüket képesek leélni a zárt térben - az én otthonomban álkaszáspókcsaládok generációi nevelkednek, a populációt még időnkénti porszívós népirtással is nehéz kordában tartani. A hat magyarországi álkaszáspókfaj közül például csak a kis álkaszáspókot figyelték meg a szabad természetben, a többi faj kizárólag lakásokban, emberi élőhelyeken bukkan fel.

Na, ezek az álkaszáspókfélék a létező legjobb lakótársak. Csípni nem tudnak, csáprágóik gyengék ahhoz, hogy átharapják a bőrt. Ellenben remek vadászok, nekem csütörtök este volt alkalmam megfigyelni, ahogy a plafon felé irányított olvasólámpa fénycsóvájába a fajra jellemző kusza hálót szövő póknövendék reggelre simán befalta azt a kb. nyolcvan, kisebb-nagyobb rovart, ami pár óra alatt belegabalyodott a hálójába.

Az álkaszáspók a hálóját elhagyva is vadászik, például más pókokra is. Ezeket úgy kapja el, hogy prédának álcázza magát. Így fordulhat elő, hogy miután a petékből kikelve apró álkaszáspókok tucatjai lepnek el egy szobát, pár napon belül már csak néhány, időközben szépen megnőtt példány marad.

A pókok legnagyobb előnye, hogy más rovarokat pusztítanak, köztük rengeteg olyat, ami betegséget is terjeszthet. Például szúnyogokat, már csak ezért is kijár nekik, hogy ne öljük meg őket.

A lakásokban szintén gyakori törpepókféléktől sem kell itthon rettegnünk. Ugyan ebbe a családba tartozik a rettegett fekete özvegy is, ez Magyarországon nem elterjedt - bár a dalmát partvidéken előfordulhat. Ennek csípése akár halálos is lehet, de, ahogy általában a pókok, úgy ezek sem agresszívak. A Magyarországon előforduló pókfajok közül azok, amik lakásokban is előfordulhatnak, mind veszélytelenek. A néhány, fájdalmasabb csípésű fajta - két cselőpók, egy dajkapók és a Vízipók, csodapókkal népszerűvé vált búvárpók - pedig életmódjából adódóan nagyon ritkán kerül kapcsolatba emberrel. (Via Popsci)