Visszavonulót fújt a Spotify, már nem akarnak morális rendőrt játszani

Az első pillanattól fogva óriási vitákat gerjesztett a Spotify online zeneszolgáltató május 10-i húzása, amikor megnehezítette három - egyébként egyformán fekete - előadó számainak az elérését. R. Kelly, XXXTentacion és Tay-K számait nem tüntették ugyan el, rájuk keresve megtalálhatók maradtak, de a zenéjüket leszedték a Spotify igen népszerű és rengeteg meghallgatást hozó playlistjeiről.

A lépés - illetve a Spotify új, erőszakellenes policyjének - oka az volt, hogy mindhárom előadó ellen súlyos vádak kerültek elő. R. Kellyről, aki ellen már korábban is felmerültek hasonló vádak, több nő állította azt, hogy gyakorlatilag szexrabszolgaként bánt velük, kínozta őket és agymosást alkalmazott rajtuk. XXXTentacion Floridában fog bíróság elé állni a terhes barátnője megverése és fojtogatásának vádjával.

A vita az elejétől fogva két síkon zajlott. Egyrészt elvont módon kérdőjelezték meg sokan, hogy egy zeneszolgáltató - legyenek bármilyen nemesek az indokai - cenzúrázhatja-e a tartalomelőállító művészeit erkölcsi alapon, azok tettei miatt. Felmerült az is, hogy ha valaki mondjuk fiatalon idióta volt, akkor egész életében számolnia kell-e a kicenzúrázással. Másrészt azonnal megindult a találgatás, hogy ha ez történt R Kellyékkel, akkor ki lesz a következő. Manapság divatos és nagy klasszikus rapperek egész sora került szóba, Kodak Blacktől és Famous Dextől Rich the Kiden és Dr Drén át NBA YoungBoy-ig és Chris Brownig, akik mind elkövettek durva dolgokat, de legalábbis vádolták őket ilyenekkel.

A Spotifyt ezután a jobboldal, a liberálisok és a fekete jogvédők egy része egyaránt kritizálta, bár a legtöbbet állítólag az nyomta a latban, hogy szupersztár Kendrick Lamar a színfalak mögött a kivonulásával fenyegette meg a céget .

A nyomás addig nőtt, hogy a Spotify egy hete bejelentette, XXXTentacion számait visszateszi a menő playlistekre.

Most pedig hivatalos kommünikében közölték, hogy visszavonták az egész “gyűlölködő viselkedés” elleni szabályzatot. Vagyis ezentúl nem fognak zenét cenzúrázni az azt előállítő művész viselkedése miatt.

A hosszas, írásos magyarázkodásban a cég beismeri, hogy ügyetlenül, félreérthetó módon próbálta rendezni az erőszakos művészek és az erőszakra buzdító művek kérdését. A szabályzatuk előbbiekre vonatkozó fele most már szerintük is zavaros volt és túl szabadon értelmezhető. Belátták, hogy a zenészek egy része joggal bizonytalanodott el amiatt, hogy egy ellenük felhozott, nem is bizonyított vád nem törheti-e ketté a Spotify-os karrierjüket. A szöveg megemlíti, hogy több előadó tartott attól, hogy a fiatalkori botlásaik bármikor felhasználhatóak lesznek ellenük.

Mindezek miatt a Spotify ahogy van, visszavonta az erőszakosan viselkedő előadókra vonatkozó korlátozásait. A szabályzatuk másik fele azonban érvényben marad, Ez viszont nem a művészekkel, hanem magukkal a művekkel foglalkozik, amennyiben továbbra sem tesznek elérhetővé olyan tartalmat, ami gyűlöletre vagy erőszakra buzdít emberek vagy csoportjaik ellen azok bőrszíne, neme, szexuális orientációja vagy vallása miatt. A közlemény külön hangsúlyozza, hogy a korlátozás NEM vonatkozik a sértő, durva vagy vulgáris szövegekre.

(via Rolling Stone)