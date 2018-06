Hőség és viharok jönnek jövő héten

Szászországban azért nincs strandidő, de a húsz fok feletti hőmérséklet rendkívül melegnek számít az ősz közepén. A lipcsei Clara Zetkin parkban piknikezők pinikeznek. Fotó: Sebastian Willnow/Picture-Alliance/AFP

Továbbra is meleg és mégis változékony idő lesz országszerte az az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint, amit vasárnap szemlézett az MTI.



Hétfőn sok napsütés lesz gyakori felhőszakadásokkal, ami miatt Budapestre, Pest megyére, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Vas és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de a leghidegebb órákban is csak 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

A kedd nagyjából ugyanilyen forgatókönyv szerint zajlik majd: nagy meleg, néha záporokkal, amiket kisebb széllökések kísérnek. Annyi változás lesz csupán, hogy erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés.

Szerdán elszórtabban lesz csak csapadék vagy zivatar. A hőmérséklet is tartja magát, sőt valamelyest mérséklődik a hőség: a minimumhőmérséklet szerdán 13-20, csütörtökön 12-18 fok között alakul, a nappali maximumok szerdán 24-30, csütörtökön 25-30 fok között alakulnak.

Pénteken napos idő lesz, de gyakori felhőszakadásokkal, akár jégeső is eshet. A hétvége is igen változékonyan alakul: napos lesz az idő, de záporokra és zivatarokra, jégesőre, olykor viharos széllökésekre is kell számítani. A leghidegebb órákban 15-21 fok lesz, napközben szombaton 32, vasárnap 30 fokig emelkedik a hőmérséklet.