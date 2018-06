36 év után hagyja ott a céget a Starbucks vezére

Howard Schultz a vezető igazgatótanácsi posztról távozik. Tavaly már otthagyta a vezérigazgatói posztot. Irányítása alatt lett az apró kávézóláncból az egész világot behálózó óriásvállalat.



Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Azzal, hogy az igazgatótanácsot is otthagyja, ismét felerősödtek a pletykák, hogy a 64 éves Schultz politikai pályát fontolgathat. A New York Timesnak adott interjújában nem zárta ki, hogy indulna az elnökségért. Mint akkor fogalmazott, a következő fejezete arról szól majd az életének, hogy kitalálhatja, hol lehet olyan szerepe, ahol vissza is adhat valamit. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy nem pontosan tudja még, hogy mit jelent ez, szolgálni akarja a hazáját, de ez nem feltétlen közhivatalért történő indulást jelent.

Schultz 1982-ben került a vállalathoz, a marketingrészleget vezette. 1985-re már az igazgatótanács tagja volt, onnantól pedig gyakorlatilag végig ő vezette a tanácsot. A kezdeti 11 üzlettel működő vállalat az irányítása alatt 28 ezer kávézós óriássá nőtt, a részvények árfolyama pedig 21000 százalékkal nőtt meg.

Schultz rendszeresen megszólalt társadalmi kérdésekben, a Starbucks volt az egyik első nagyvállalat, ami egészségbiztosítást kínált az alkalmazottaknak, és a vállalat vezetőjeként a menekültek megsegítése mellett is többször kiállt. Személyes vagyonát 2,8 milliárd dollárra becsülik.

Schultz első lépésként a családjával tervez több időt tölteni, illetve egy könyv megírásába is belekezd. (BBC)