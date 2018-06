Egy rajongó 3,3 millió dollárt fizetett, hogy Warren Buffett-tel vacsorázhasson

Warren Buffett, a népszerű és/vagy hírhedt 87 éves amerikai részvénybefektető és üzletember, az Egyesült Államok egykori leggazdagabb embere, a világ legnagyobb egyik adományozója megrendezte az éves jótékonysági árverését, ami egy San Franciscó-i szervezetnek gyűjt pénzt a hajléktalanok megsegítésére.

Egy rajongó 3,3 millió dollárt ajánlott fel, így megnyerte a lehetőséget, hogy együtt vacsorázzon Buffettel. (2008 óta minden évben 1 millió dollár fölötti összeg gyűlt össze.) Az ilyen jótékonykodás az önérdekkövetés szempontjából sem utolsó: Ted Weschler például kétszer is megnyerte az aukciót, most pedig portfóliómenedzser a Berkshire Hathaway-nél.

A QZ most összegyűjtött néhány jó tanácsot, amit Warren Buffett az utóbbi időben adott azoknak, akik sikeresek szeretnének lenni.

2004-ben egy 14 éves megkérdezte, mit csináljanak a fiatalok ahhoz, hogy egyszer majd sikeresek legyenek, amire azt válaszolta: „Jobb, ha olyanokkal lógsz, akik jobbak nálad. Válassz olyan társakat, akiknek a viselkedése jobb a tiédnél, és akkor abba az irányba fogsz sodródni.” Buffett helyettese, Charlie Munger ehhez annyit tett hozzá: „Ha ettől egy kicsit népszerűtlenné válsz a kortársaid között, akkor a pokolba velük!”

Egy másik híres Buffett-mondás:

„A sikeres és az igazán sikeres emberek között az a különbség, hogy az igazán sikeres emberek majdnem mindenre nemet mondanak.”

Szerinte ez azért lényeges, mert ha valamire nemet mondasz, akkor lehetőséged van arra összpontosítani, ami igazán fontos neked.

Warren Buffett a The Post washingtoni premierjén 2017. december 14-én. Fotó: Dennis Van Tine/NurPhoto

Ha az a fajta vagy, akinek nehezére esik nemet mondani másoknak, Kristin Wong segít a New York Times-tól: ahelyett, hogy azt mondanád, „Nem tudok.”, a további alkudozás elkerülésére mondd azt, hogy „Nem fogok.”



Buffett állítólag egy átlagos napján az ideje 80 százalékát olvasással tölti. Egyszer egyetemistáknak egy halom papírra mutatva azt javasolta, hogy ha karriert akarnak csinálni a befektetési piacon, akkor: „Olvassatok el mindennap 500 ilyen oldalt. Így működik a tudás. Úgy épül egymásra, mint a kamatos kamat. Mindannyian meg tudjátok csinálni, de garantálom, hogy nem sokan fogjátok megtenni.”

A tudomány egyébként azt mondja, a gyorsolvasás nem igazán működik. Inkább tegyétek napi rutinná az olvasást, és minden napra tűzzetek ki egy olvasási célt – javasolja a QZ.

A 82 milliárdos vagyonnal büszkélkedő Buffett azt mondja, fontos a szabadidő is: heti 12 órát bridge-ezik, és ukulelén is játszik, sőt egyszer a fiát, egy profi zenészt is elkísérte a turnéjára. Szerinte a hobbi csodákra képes a barátok és a családok kapcsolattartását illetően. (QZ)